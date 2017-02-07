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В Бишкеке состоялось открытие республиканской недели науки, техники и производстваВ Бишкеке состоялось открытие республиканской недели науки, техники и производства

Верховный суд Малави одобрил усыновление Мадонной двух детей

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/02/verhov...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-408675-ru.html

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7 февраля 2017, 19:47       Комментарии

Верховный суд африканской страны Малави разрешил певице Мадонне усыновить двух детей, предает агентство Рейтер со ссылкой на представителя суда.
"Сегодня Верховный суд принял решение о том, что она (Мадонна – ред.) может усыновить двух детей", — сказал представитель суда.
По его словам, на момент принятия решения Мадонна находилась в здании суда.
По данным агентства Франс Пресс, Мадонна удочерит двух девочек-близняшек.
Ранее сообщалось, что певица подала заявку на усыновление двух детей в Малави. Однако позже журнал People сообщал, что Мадонна опровергла информацию о планах по усыновлению детей из Малави, объяснив, что целью ее визита в страну является благотворительность.
В 2006 году певица усыновила в Малави мальчика, а в 2009 году — девочку. Кроме того, у Мадонны есть сын от брака с Гаем Ричи и дочь, отец которой — тренер по фитнесу Карлос Леон.

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