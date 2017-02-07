Верховный суд Малави одобрил усыновление Мадонной двух детей

7 февраля 2017, 19:47 Комментарии

Верховный суд африканской страны Малави разрешил певице Мадонне усыновить двух детей, предает агентство Рейтер со ссылкой на представителя суда.

"Сегодня Верховный суд принял решение о том, что она (Мадонна – ред.) может усыновить двух детей", — сказал представитель суда.

По его словам, на момент принятия решения Мадонна находилась в здании суда.

По данным агентства Франс Пресс, Мадонна удочерит двух девочек-близняшек.

Ранее сообщалось, что певица подала заявку на усыновление двух детей в Малави. Однако позже журнал People сообщал, что Мадонна опровергла информацию о планах по усыновлению детей из Малави, объяснив, что целью ее визита в страну является благотворительность.

В 2006 году певица усыновила в Малави мальчика, а в 2009 году — девочку. Кроме того, у Мадонны есть сын от брака с Гаем Ричи и дочь, отец которой — тренер по фитнесу Карлос Леон.