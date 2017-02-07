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На спецсчет МЧС поступило более 74  млн сомов для пострадавших в авиакатастрофе

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/02/na-spe...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-408674-ru.html

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Крушение Боинга: на спецсчет МЧС поступило более 70 млн сомов

7 февраля 2017, 19:00       Комментарии

На спецсчет МЧС поступило более 74  млн сомов для пострадавших в авиакатастрофе. Об этом сообщает пресс-служба Министерства чрезвычайных ситуаций.
Так, на сегодняшний день, по состоянию на 17:00 часов, на  специальный счет МЧС поступило 74 млн. 379 тыс. 929 сом.
Спецсчет открыт до сих пор. Все желающие физические и юридические лица могут оказать финансовую помощь по следующим  нижеуказанным реквизитам:
Счет номер  4407012100007868
Банк Центральное казначейство МФ КР
БИК 440001
Код платежа  14238900
г.Ош, ул.,Моминова 11
ОКПО 22710535
ИНН 00103200110150
Код УГНС 032 по г.Ош
Ответственным лицом по спецсчету от МЧС КР является сотрудница  Управления финансов, бухгалтерского  учета и отчетности Сарбашева Динара Саймудиновна. Тел.: 0770950002, рабочий телефон (0312) 54 79 01.
Напомним, 16 января грузовой самолет Боинг-747, совершавший рейс Гонконг – Бишкек – Стамбул, упал в 7:31 на дачный поселок Дачи СУ. В результате катастрофы погибли 34 гражданина Кыргызстана и четверо членов экипажа, пострадало более 40 домов. Все новости по теме последствий авиакатастрофы в хронике K-News.

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