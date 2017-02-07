День 7 Февраля: За стрельбой в центре столицы последовало служебное расследование

7 февраля 2017, 18:50 Комментарии

В Кыргызстане началась регистрация паломниковна хадж-2017. Она продлится до 6 марта. Хадж в этом году выпадает на начало сентября. Организация хаджа в этом году имеет одну особенность - регистрация началась на 2 месяца раньше, чем в прошлом. В 2016 году, напомним, регистрация прошла с 11 апреля по 11 мая.

Столь ранний старт распределения хадж-виз, скорее всего, нужно объяснять предстоящими выборами муфтия по принципу "надо успеть". Полномочия нынешнего муфтия истекают в марте этого года. Словом, никто не может гарантировать сохранения кресла.

Предвыборная кампания за кресло муфтия кипит, правда, в кулуарах. К этому факту нужно еще добавить, что более двух месяцев кресло председателя Государственной комиссии по делам религии остается вакантным, как и кресло заведующего отделом этнической, религиозной политики и взаимодействия с гражданским обществом Аппарата президента.

Похоже, все решения по трем вакантным должностям будут взаимосвязаны.

На сегодняшний день не избраны мэры в 7 городах - Айдаркен, Кадамжай, Кант, Кара-Балта, Кемин, Таш-Комур, Чолпон-Ата. В Таласе не могут избрать председателя горкенеша. В Жалал-Абаде суд решает легитимность первой сессии.

На примере выборов мэра в Кара-Балте можно получить общую картину того, что происходит в местных кенешах. В Кара-Балтинском городском кенеше 31 мандат, из них 7 мандатов у СДПК, по 6 мандатов у партий "ЭлАман" и "Элдин-Народная", 5 мандатов у партии "Республика - Ата-Журт", 4 мандата у партии "Акшумкар" и 3 мандата у партии "Кыргызстан".

СДПК, "Элдин-Народная" и "Республика - Ата-Журт" создала коалицию большинства из 18 депутатов. Состав коалиций большинства в городских кенешах, где часто уживаются непримиримые враги на уровне Жогорку Кенеша или, наоборот, непримиримыми становятся партии из коалиции большинства в Жогорку Кенеше, говорит об отсутствии идеологии у партий. Главная объединяющая сила, которая формирует состав коалиции, - это дележ финансовых потоков и доступ к ресурсам.

Так, в Кара-Балте на пост мэра претендуют исполняющий обязанности мэра города Кара-Балта Данияр Шабданов (кандидат от коалиции большинства) и экс-депутат горкенеша от партии "Акшумкар" Кубанычбек Джанболотов. На Шабданова заведено уголовное дело, а ему противостоит учредитель Техникума экономики и права и Медицинского колледжа имени Пирогова Мухабатт Токомбаева. Первый обещает выселить из школы и больницы бизнес последней.

Главный механизм кризиса в горкенешах - среди победителей нет доминирующей силы, и оппозиция легко может блокировать работу горкенеша путем создания ситуации, когда на сессиях отсутствует кворум. Словом, никаких компромиссов в условиях скудных ресурсов.

Вчера примерно в 22.00 в самом центре Бишкека вооруженные люди ограбили китайскую столовую, применим огнестрельное оружие. По словам хозяйки столовой, днем приходили неизвестные люди, представились милиционерами и проверили документы. В результате проверки троих китайских граждан увели в неизвестном направлении. Похоже, ночью это было второе действие, так как есть подозрения, что дневная история закончилась лишением китайцев кыргызских денежных единиц.

Сообщение об ограблении появилось в соцсети, но начальник Бишкекского ГУВД примерно в 23.30 опроверг факт нападения.

Как стало известно АКИpress, информация о разбое начальнику ГУВД дошла только в 12 ночи. Другими словами, человек, отвечающий за общественную безопасность столицы, целых два часа не знал о вооруженном ограблении в центре столицы со стрельбой, даже несмотря на вопросы журналистов.

Столь долгое "путешествие" информации стало поводом для служебного расследования.

Кстати, в понедельник стало известно об увольнении от должности главы Главного управления по борьбе с организованной преступностью (ГУБОП), а также главы Главного управления уголовного розыска (ГУУР).

Но было бы несправедливо судить о работе столичной милиции только на основании одного факта сбоя передачи информации наверх. Хорошая новость - столичная милиция задержала по резонансному факту беспричинного избиения парня на выходе из кафе. Подозреваемыми оказались оперуполномоченный уголовного розыска РУВД Свердловского района и оперуполномоченный отдела по борьбе с организованной преступностью ГУВД Бишкека...