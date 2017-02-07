Сариев: конкуренция на выборах президента будет большой

7 февраля 2017, 18:46 Комментарии

По мнению Темира Сариева, партия "Ак-Шумкар" своевременно решила выдвинуть кандидата в президенты Кыргызстана. С его слов, борьба за президентский пост будет серьезной, а конкуренция - большой. При этом Сариев не стал называть имен потенциальных соперников.

"Очень многие партии заявляют, что они тоже будут участвовать. Тем более это озвучивают и партии, представленные в парламенте. Это решение будет принимать каждый для себя сам. Я не могу сейчас назвать конкретную фамилию, потому что их достаточно много будет", - сказал Сариев.

Он также выразил уверенность, что предстоящие выборы пройдут честно, отметив, что они также должны состояться в срок.

"Все возможно, но желательно, чтобы они (выборы. - Ред.) прошли в срок, потому что это важно не только для будущих кандидатов, но и для уходящего президента. Все должно пройти в рамках Конституции и закона. Тогда никаких нареканий и обсуждений не будет. Итоги выборов должны быть признаны самим народом", - сказал экс-премьер.

1 декабря 2017 года истекает срок полномочий президента Алмазбека Атамбаева. Дата выборов нового главы государства пока не определена. В субботу политическая партия "Ак-Шумкар" решила выдвинуть на высший пост страны бывшего премьер-министра Темира Сариева.

Мнение экспертов о шансах кандидатов в президенты КР читайте в материале Sputnik Кыргызстан>>