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На улицах Оша появятся новые троллейбусы

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/02/na-uli...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-408670-ru.html

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7 февраля 2017, 18:02       Комментарии

На баланс мэрии Оша ожидается поступление 23 троллейбусов. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Оша.
По данным муниципалитета, в конце прошлого года в город поступили 30 новых современных автобусов.
"С целью оказания качественных услуг населению, в городе были сняты ряд маршрутных микроавтобусов и на их линии функционируют автобусы. Автобусы осуществляют перевозку с 06:30 до 21:00 часов. Также ожидается поступление 23 троллейбусов", — рассказали в мэрии.
С поступлением троллейбусов городские власти надеются на снижение количества маршрутных микроавтобусов на улицах города.
"Все это делается для того, чтобы в полной мере обеспечить население услугами общественного транспорта", — отметили в муниципалитете города.

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