На улицах Оша появятся новые троллейбусы

7 февраля 2017, 18:02 Комментарии

На баланс мэрии Оша ожидается поступление 23 троллейбусов. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Оша.

По данным муниципалитета, в конце прошлого года в город поступили 30 новых современных автобусов.

"С целью оказания качественных услуг населению, в городе были сняты ряд маршрутных микроавтобусов и на их линии функционируют автобусы. Автобусы осуществляют перевозку с 06:30 до 21:00 часов. Также ожидается поступление 23 троллейбусов", — рассказали в мэрии.

С поступлением троллейбусов городские власти надеются на снижение количества маршрутных микроавтобусов на улицах города.

"Все это делается для того, чтобы в полной мере обеспечить население услугами общественного транспорта", — отметили в муниципалитете города.