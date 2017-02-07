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В Турции выступления против президента приравняли к поддержке терроризма

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/02/v-turt...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-408669-ru.html

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7 февраля 2017, 18:24       Комментарии

Основная оппозиционная Народно-республиканская партия Турции (НРП), которая выступает против изменений в конституцию с целью перехода на президентскую форму правления, тем самым поддерживает террористические организации. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на премьер-министра Турции Бинали Йылдырым.
"Кто говорит "нет" этим (конституционным) изменениям? РПК (запрещенная в Турции Рабочая партия Курдистана) и FETО (организация оппозиционного исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена). Они являются террористами, и мы, конечно, скажем «да» тому, на что они говорят «нет». Кто еще проводит кампанию за «нет»? Прокурдская Партия демократии народов (ПДН) и Народно-республиканская партия. Похоже, что НРП находится в той же лодке, что и ПДН, которая поддерживает террористическую организацию", — заявил Йылдырым, выступая перед членами парламентской фракции возглавляемой им Партии справедливости и развития.
"Вы не сможете завоевать сердца людей, объединившись с этими группами", — добавил Йылдырым.
Ранее конституционные изменения по переходу к президентской системе были одобрены парламентом Турции, они ожидают в настоящее время подписания президентом страны Тайипом Эрдоганом. Референдум будет проведен в апреле, точную его дату назначит Высший избирательный совет Турции.
Проект изменений в основной закон, предполагающих введение в Турции президентской системы правления вместо парламентской, внесла в парламент правящая Партия справедливости и развития (ПСР). Поправки, которые в случае одобрения на референдуме в апреле вступят в силу с 2019 года, расширяют полномочия президента. Он сможет назначать вице-президентов, министров и высокопоставленных чиновников.
Депутаты парламента от ПСР и большинство депутатов от националистической Партии национального движения (ПНД) поддержали проект, в то время как оппозиционные партии — левоцентристская НРП и прокурдская ПДН выступили против, обвинив Эрдогана в стремлении к установлению единоличной власти.

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