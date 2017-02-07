Хакеры, террористы и назойливые "женихи". Какие еще опасности есть в Сети

7 февраля 2017, 17:50 Комментарии

Сегодня, 7 февраля, во всем мире отмечается Всемирный день безопасного Интернета.

Эксперты отмечают, что именно Всемирная паутина является самой незащищенной сферой коммуникации, так как с каждым годом злоумышленники разрабатывают все более сложные способы хакерских атак и манипуляции аудиторией.

Идея пропаганды безопасного и ответственного использования онлайн-технологии появилась в 2000-е в Европейской комиссии. К ней присоединились и другие европейские организаций, курирующие сферу Интернета и с 2004 года в международном календаре знаменательных дат появился новый День безопасного Интернета. Сейчас он отмечается уже в более, чем в 100 странах.

В этот день традиционно эксперты проводят конференции и форумы, где специалисты обсуждают новые способы защиты личных данных и борьбы с хакерскими атаками. К примеру, в Украине и России каждый год проходят Недели безопасного Интернета. В Кыргызстане, в отличие от других стран, масштабные тематические мероприятия не проходят.

В Кыргызстане

В Кыргызстане доступ к интернету имеет 34% населения и большинство из кыргызстанских пользователей - это молодые люди от 18 до 35 лет. Чаще всего они заходят на развлекательные сайты, новостные порталы и в социальные сети.

По данным Школы миротворчества и медиатехнологии в Центральной Азии, в Кыргызстане в 2016 году усилилась роль интернета в распространении исламофобии и его косвенное влияние на радикализацию пользователей. По сравнению с 2014 годом динамика возросла более, чем в три раза.

И в 2016 году органы прокуратуры запретили и ограничили доступ к 86 веб-сайтам, через которые распространялись идеи экстремизма и терроризма.

Но если раньше проблема безопасного Интернета в основном была связана с распространением идей радикализма и терроризма, рекрутом и шантажом пользователей, то в последние дни контекст проблемы безопасного Интернета расширился. В социальных сетях педофилы предлагали деньги за откровенные фото и видео с участием детей, а среди подростков стала популярна игра "Синий кит" или "Тихий дом", которая в конечном счете приводила к суициду пользователей.

По словам директора общественного фонда "Гражданская инициатива Интернет политики", ранее специалисты выносили на обсуждения проблемы безопасного пользования Интернета, однако на политическом уровне никаких действий не предпринималось.

В конце февраля в Бишкеке пройдет Кыргызский форум информационных технологий, где основной темой станет именно этот вопрос.

Рекомендации специалистов

Чтобы обезопасить себя от мошенников, кражи личных данных и взломов профилей, специалисты рекомендуют следующее:

<li>Выясните у своего интернет-провайдера, какую защиту он предлагает пользователям своей сети.</li><li>Всегда устанавливайте программы для обеспечения безопасности и регулярно обновляйте их. Особенно это важно, если вы используете ноутбук в незащищенных беспроводных сетях в общественных местах.</li><li>Обновляйте веб-браузер до последней версии и устанавливайте исправления для системы безопасности по мере их выхода.</li><li>Если вы используете операционную систему Microsoft Windows, включите функцию автоматического обновления и применяйте их, как только они становятся доступны.</li><li>Остерегайтесь необычных электронных сообщений, никогда не открывайте сомнительные вложения и не переходите по подозрительным ссылкам. Особенно в тех случаях, если какой-то адвокат сообщает, что умерший миллионер оказался вашим дальним родственником и оставил многомиллионное наследство, или что вы выиграли куш в лотерее.</li><li>С осторожностью относитесь к письмам, в которых запрашиваются данные счетов (финансовые учреждения никогда не запрашивают подобную информацию по электронной почте). Никогда не отправляйте финансовую информацию по электронной почте.</li><li>Остерегайтесь веб-страниц, которые требуют установить программное обеспечение. Всегда читайте лицензионные соглашения и отменяйте установку, если вместе с требуемым приложением предполагается установка других программ.</li><li>Вводите личную информацию только на тех веб-сайтах, при открытии которых в нижней части окна браузера отображается значок замка.</li><li>Не вводите свои личные данные (адрес, номер телефона, контакты ваших близких) на подозрительных сайтах. Ваши данные - это ФИО, год и дата рождения, контакты могут потребоваться только для создания аккаунта в социальных сетях или специальных сайтах для сервиса.</li><li>Не принимайте запросы "дружбы" от пользователей, чьи аккаунты не до конца заполнены и у вас нет общих знакомых. </li><li>В соцсетях лучше сделать закрытый профиль. Так мошенники не смогут скачать ваши фото и личные данные и создавать аккаунт-копию.</li>