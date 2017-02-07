Депутат посоветовал предотвратить скандал вокруг модернизации ТЭЦ Бишкека

7 февраля 2017, 17:56 Комментарии

Депутат от фракции СДПК Кожобек Рыспаев посоветовал предотвратить скандал вокруг модернизации ТЭЦ Бишкека. Об этом он сказал сегодня, 7 февраля, на заседании комитета по топливно-энергетическому комплексу и недропользованию Жогорку Кенеша.

Парламентарий обратился к руководству "Электрических станций" почему те снова принесли устаревшие данные по использованию кредитных средств на модернизацию, по которым уже были замечания на прошлом выездном заседании комитета.

Депутата возмутил тот факт, что комитет не может получить данные по стоимости оборудования из Китая. "По некоторым пунктам поставили заоблачные цены, например на перевозку персонала и дописали слово механизации, и оценили в 12 млн. долларов, я и тогда говорил, что за такие деньги можно перевезти целый город", - добавил он.

По мнения Рыспаева, раз государство потом будет выплачивать кредит в размере 386 млн долларов, взятое за модернизацию ТЭЦа, то профильный комитет и депутаты имеют право рассмотреть, а также контролировать этот вопрос.

"В последний раз отправляем вас обратно, чтобы вы исправили анализ, в следующий раз будем разговаривать по другому и не будем гладить вас по голове. Но если у вас не хватает сил на китайскую компанию ТВЕА, мы имеем право рассмотреть этот вопрос в Жогорку Кенеше, позовем правительство. Тогда будет скандал, давайте лучше это предотвратим, сейчас правительству и так не легко", - заключил он.

Руководство "Электрических станций" обещало предоставить информация 21 февраля.