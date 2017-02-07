Онлайн магазин Бишкек
Доллар США: 69.4271 (-0.0192) 
Евро: 74.6376 (+0.0245) 
Золото: 39.58 $/гр (+0.3) 
Серебро: 0.00 $/гр    
Погода сейчас
ясно 
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

На улицах Оша появятся новые троллейбусыНа улицах Оша появятся новые троллейбусыХакеры, террористы и назойливые "женихи". Какие еще опасности есть в СетиХакеры, террористы и назойливые "женихи". Какие еще опасности есть в Сети

Депутат посоветовал предотвратить скандал вокруг модернизации ТЭЦ Бишкека

Источник:
http://www.vb.kg/doc/355008_de...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-408667-ru.html

Похожие новости

На спецсчет для пострадавших при авиакатастрофе под Бишкеком поступило более 74 млн сомов - МЧС

Раскрыто дело об избиении парня милиционерами — ГУВД Бишкека

В Бишкеке состоялось открытие республиканской недели науки, техники и производства

Правила голубого экрана. Депутаты и масс-медиа обсуждают закон о ТВ

Депутат предложил заготавливать уголь на зиму в летнее время

7 февраля 2017, 17:56       Комментарии

Депутат от фракции СДПК Кожобек Рыспаев посоветовал предотвратить скандал вокруг модернизации ТЭЦ Бишкека. Об этом он сказал сегодня, 7 февраля, на заседании комитета по топливно-энергетическому комплексу и недропользованию Жогорку Кенеша.
Парламентарий обратился к руководству "Электрических станций" почему те снова принесли устаревшие данные по использованию кредитных средств на модернизацию, по которым уже были замечания на прошлом выездном заседании комитета.
Депутата возмутил тот факт, что комитет не может получить данные по стоимости оборудования из Китая. "По некоторым пунктам поставили заоблачные цены, например на перевозку персонала и дописали слово механизации, и оценили в 12 млн. долларов, я и тогда говорил, что за такие деньги можно перевезти целый город", - добавил он.
По мнения Рыспаева, раз государство потом будет выплачивать кредит в размере 386 млн долларов, взятое за модернизацию ТЭЦа, то профильный комитет и депутаты имеют право рассмотреть, а также контролировать этот вопрос.
"В последний раз отправляем вас обратно, чтобы вы исправили анализ, в следующий раз будем разговаривать по другому и не будем гладить вас по голове. Но если у вас не хватает сил на китайскую компанию ТВЕА, мы имеем право рассмотреть этот вопрос в Жогорку Кенеше, позовем правительство. Тогда будет скандал, давайте лучше это предотвратим, сейчас правительству и так не легко", - заключил он.
Руководство "Электрических станций" обещало предоставить информация 21 февраля.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум