ИАЦ "Кабар": Информационная безопасность: Что может уберечь молодежь?

7 февраля 2017, 17:48 Комментарии

Вопросы информационной безопасности, и в частности в интернете, с каждым днем обретают актуальность. Ранее при низком доступе к Интернету вопрос с вредоносным контентом не был столь актуальным, но с развитием современных технологий стало понятно, что беспрепятственный доступ к мировой сети таит свои опасности. Молодежь, идущая в одну ногу с современными технологиями, больше всего подвергается опасному влиянию.

Из истории видно, что эксперты и органы безопасности мира столкнулись с опасностью распространения Цветных революций через соцсети и их влиянием на различные политические и социальные процессы в обществе. Примером этому может служить Ливия, Сирия, Египет, Украина и Грузия, где по призыву в социальной сети на улицы вышла сначала активная часть населения или молодежь, а потом и остальные граждане страны. Результат этого мы видим по сей день: частичное или полное отсутствие легитимной власти, война и хаос.

Продолжением стала активная пропаганда экстремисткой и террористической деятельности среди молодежи и в обществе в целом с целью вербовки в ряды террористов и экстремистов для использования молодых людей в войнах в горячих точках. У террористических групп также появилась возможность распространять свои идеалы и учения на нужных им территориях и создавать там спящие ячейки, которые могут быть использованы в необходимый момент. Примером этому могут служить выявленные ячейки в странах Европы, а также других частях мира, где терроризм не считался опасностью на их территории.

И наконец, к активной деятельности экстремистов и террористов в сети добавились различные группы и игры в социальных сетях, которые основаны на поэтапном прохождении заданий, а в конце толкающие молодежь к суициду.

Все это вкупе с деятельностью различных средств массовой информации, которые перечеркнули все этические нормы ради рейтинга, подвергают психику молодого поколения страшнейшему негативному воздействию. Отсюда и результат – множество желающих уехать воевать, спящие ячейки или агитаторы и, наконец, общество без границ и морально-этической культуры.

Немного статистики

Согласно отчету "Score.com" количество пользователей, выходящих в интернет с мобильных устройств превысило количество пользователей, работающих в интернете с обычных компьютеров. И это число продолжает расти, сохраняя высокий темп роста.

По данным Международного союза электросвязи (МСЭ), количество пользователей интернета в мире составляет 3,5 миллиарда человек. Большинство пользователей теперь приходится на развивающиеся страны – в них насчитывается 2,5 миллиарда пользователей, а в развитых странах – 1 миллиард.

По данным открытых источников, численность населения мира в 2015 году достигла 7,3 миллиарда человек, а в 2017 уже превысила отметку в 7,5 миллиарда.

В топ 10 стран по числу пользователей интернета вошли Китай - 731 млн, Индия - 350 млн, США - 277 млн, Япония - 110 млн, Бразилия - 110 млн, Россия - 87,5 млн, Германия - 72 млн, Индонезия - 71 млн, Нигерия - 70 млн, Мексика - 59 млн.

На начало 2015 года лишь четверть населения Кыргызстана было подключено к интернету и только около 20% граждан страны являлись пользователями сети.

По данным экспертов в области телекоммуникаций в последние несколько лет в сельских районах страны заметно увеличение пользователей смартфонами с прямым доступом в Интернет. Одной из причин стала доступность смартфонов, которые в основном привозятся из соседнего Китая, а также то, что находящиеся заграницей граждане республики отправляют на родину телефонные аппараты или смартфоны, поддерживающие прямой выход в Интернет для общения со своими близкими и детьми.

Из прайс-листа одного из кыргызстанских магазинов, специализирующегося на продаже сотовых телефонов, видно, что китайские модели смартфонов в разы дешевле своих более именитых брендов. Примечательным является и то, что дешевые модели имеет всю необходимую конфигурацию, чтобы владелец стал полноценным пользователем соцсетей и выход в Интернет. Качество немного ниже, но для большинства людей - это не критично, главное, чтобы был выход в Интернет.

Психологи

Мир настолько изменился, что для привычного общения сейчас уже нет необходимость устанавливать прямой контакт с другим человеком. Для восполнения потребности в живом общении у большинства людей теперь есть различные программы и соцсети. По словам психологов, потребности человека сведены к минимуму, а именно - получить как можно больше комментариев или "лайков" в социальных сетях и тем самым показать другим, что у тебя все хорошо и ты успешный. Другая масса людей судорожно следить за всеми активными пользователями и подвергается скрытому воздействию.

Психологи также указывают на тот факт, что у молодого поколения, которое уже не получает информацию из газет, книг и журналов или так называемых жестких видов носителей, которые проходят контроль перед публикацией, полностью отсутствует понимание реальности и его восприятие. Поэтому, говорят они, молодым людям важнее быть там в виртуальном мире и казаться успешнее, чем в реальности. В качестве одной из основных причин такого поведения психологи указывают на то, что постоянное препровождение в Интернете стирает грани и происходит наложение реального на нереальное, что в свою очередь приводит молодой организм к различным видам заболеваний.

Психологи также отмечают, что среди вербовщиков в интернете есть специалисты по нейролингвистическому программированию, а также хорошие психологи. При помощи различных методов происходит вывод молодежи на прямой контакт, где потом с ними работаю по отработанным схемам – дают различные задания, а взамен обещают или предлагают всяческие вознаграждения.

По этой причине, говорят психологи, необходимо следить за поведением детей и подростков. Важно понимать и то, что в подростковом организме происходят и так называемые изменения, и за счет различных химических реакций формируется поведение.

На что нужно обратить внимание

Ровно так же, как Родина начинается с семьи, воспитание должно начинаться с места, где нас окружают родные и близкие. Ведь усилий государства, даже с вложением больших средств, не будет достаточно, если в семье не будут прививаться основные нормы и принципы, а также идеалы. А учитывая то, что большая часть трудоспособного населения трудится в соседних странах, чтобы содержать свои семьи на родине, проблема детей, оставленных у родственников, также нуждается во внимании.

Последние случаи с суицидами детей, которые охватили Кыргызстан, могут служить ярким примером вышесказанного.

Следующий момент, на который стоит обратить внимание – это образованность населения и молодого поколения в особенности. Даже при наличии родных и близких, некоторые молодые люди подвергаются воздействию со стороны различных террористических групп. И как указывают эксперты, необразованность некоторых имамов, усугубляет вопрос безопасности страны. Если в случае с образованием молодого поколения необходимо учитывать их возможность получать знания в рамках мест проживания, то с имамами дело обстоит куда сложнее. В Интернете уже появились имамы, проповедующие радикальные направления религии, которые используют именно необразованную часть населения для пропаганды Ислама экстремистского толкования.

И наконец, государственная политика в сфере информационной безопасности.

Государственная политика в сфере обеспечения информационной безопасности основывается на соблюдении Конституции и законодательства КР, в частности, на законы: "Об информации", "О гарантиях и свободе доступа к информации", "О связи", "Об авторском праве и смежных правах", "Об обязательном экземпляре документов", "О защите государственных секретов КР, "О средствах массовой информации", а также Уголовный кодекс, Гражданский кодекс Кыргызской Республики и т. д.

В настоящее время разрабатывается вариант проекта Концепции информационной безопасности КР. Кроме того, правительство КР предпринимает шаги по реализации комплексных мер по совершенствованию обеспечения информационной безопасности. В частности, формируется база правового обеспечения информационной безопасности и механизмы ее реализации, ведется работа по подготовке законопроектов, регламентирующих общественные отношения в информационной сфере с учетом требований современных реалий.

Однако в Кыргызстане существует несколько проблем с информационной безопасностью, которые необходимо решать, как можно скорее.

Одна из больших проблем – это наполнение контента государственных каналов. По словам экспертов, это обусловлено отсутствием высококвалифицированных экспертов по различным вопросам общественно-политической жизни и развитой сети аналитических центров, интервью и обсуждения с представителями, которых могли бы составить основу информационно-аналитических программ. Результатом отсутствия качественного анализа государственной политики, говорят эксперты, является подверженность граждан информационным манипуляциям, что проявляется в частых социальных волнениях.

Другой проблемой является отсутствие метода противостояния нежелательному контенту в интернете. Для борьбы с этим нужны новые подходы, такие как системный анализ и выработка критериев для того, чтобы можно было без всяких проблем признать тот или иной контент нежелательным. Кроме того, имеется также проблема в специалистах.

И наконец, Кыргызстану необходимо совершенствовать нормативно-правовую базу под новые требования и затрагивающую регламентацию сферы информационной безопасности. Другими словами, сотрудники спецслужб должны иметь четкое понимание того, что выходит за рамки правового поля, а что нет. Тогда и не будет спорных моментов, которые могли бы вызвать коллизии.

Все это в дальнейшем должно позволить уберечь молодежь от вербовки в ряды террористов и оказаться во влиянии различных групп в Интернете. Также это должно позволить выстроить четкую позицию государства в вопросах информационной безопасности.

Эрмек Абдрисаев

ИАЦ "Кабар"