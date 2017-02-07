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На спецсчет МЧС для пострадавших при крушении Боинга поступило более $1 миллионаНа спецсчет МЧС для пострадавших при крушении Боинга поступило более $1 миллионаНа улицах Оша появятся новые троллейбусыНа улицах Оша появятся новые троллейбусы

На спецсчет для пострадавших при авиакатастрофе под Бишкеком поступило более 74 млн сомов - МЧС

Источник:
http://kabar.kg/news/na-spetcs...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-408665-ru.html

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ГУВД г.Бишкек: Милиционеры, избившие парня возле кафе, задержаны и водворены в ИВС

7 февраля 2017, 18:11       Комментарии

Бишкек, 7 февраля /Кабар/. По состоянию на 17:00 часов 7 февраля 2017 года, на специальный счет МЧС КР для пострадавших и семьям погибших при авиакатастрофе под Бишкеком поступило 74 млн 379 тыс 929 сомов. Спецсчет открыт.
Все желающие физические и юридические лица могут оказать финансовую помощь по следующим нижеуказанным реквизитам:
Счет номер 4407012100007868
Банк Центральное казначейство МФ КР
БИК 440001
Код платежа 14238900
г.Ош, ул.,Моминова 11
ОКПО 22710535
ИНН 00103200110150
Код УГНС 032 по г.Ош
Напомним, что 16 января вблизи Бишкека произошла авиакатастрофа. Boeing 747-412 летевший маршрутом Гонконг-Бишкек-Стамбул не смог приземлиться в аэропорту "Манас" и упал в ближайшее село Дача-СУ. В результате крушения погибли 39 человек, в том числе 4 члена экипажа.

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