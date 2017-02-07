На спецсчет для пострадавших при авиакатастрофе под Бишкеком поступило более 74 млн сомов - МЧС

7 февраля 2017, 18:11 Комментарии

Бишкек, 7 февраля /Кабар/. По состоянию на 17:00 часов 7 февраля 2017 года, на специальный счет МЧС КР для пострадавших и семьям погибших при авиакатастрофе под Бишкеком поступило 74 млн 379 тыс 929 сомов. Спецсчет открыт.

Все желающие физические и юридические лица могут оказать финансовую помощь по следующим нижеуказанным реквизитам:

Счет номер 4407012100007868

Банк Центральное казначейство МФ КР

БИК 440001

Код платежа 14238900

г.Ош, ул.,Моминова 11

ОКПО 22710535

ИНН 00103200110150

Код УГНС 032 по г.Ош

Напомним, что 16 января вблизи Бишкека произошла авиакатастрофа. Boeing 747-412 летевший маршрутом Гонконг-Бишкек-Стамбул не смог приземлиться в аэропорту "Манас" и упал в ближайшее село Дача-СУ. В результате крушения погибли 39 человек, в том числе 4 члена экипажа.