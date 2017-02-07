В КР предложили привлечь к ответственности внедривших "умные счетчики"

7 февраля 2017, 17:35 Комментарии

В Кыргызстане предложили привлечь к ответственности, внедривших "умные счетчики". Такое заявление сегодня, 7 февраля, сделал депутат от фракции СДПК Кожобек Рыспаев на заседании комитета по топливно-энергетическому комплексу и недропользованию Жогорку Кенеша.

По его словам, в настоящий момент установлено 115 тыс. АИИСКУЭ (автоматизированная информационно-измерительная система контроля и учёта электроэнергии).

Как отметил депутат, люди возмущаются и бунтуют из-за того, что "умные счетчики" показывают разные показатели. "Кому-то приходит очень большой счет, кому-то еще больше, хотя используют электроэнергию, как и раньше", - добавил он.