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В КР предложили привлечь к ответственности внедривших "умные счетчики"

Источник:
http://www.vb.kg/doc/355006_v_...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-408662-ru.html

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7 февраля 2017, 17:35       Комментарии

В Кыргызстане предложили привлечь к ответственности, внедривших "умные счетчики". Такое заявление сегодня, 7 февраля, сделал депутат от фракции СДПК Кожобек Рыспаев на заседании комитета по топливно-энергетическому комплексу и недропользованию Жогорку Кенеша.
По его словам, в настоящий момент установлено 115 тыс. АИИСКУЭ (автоматизированная информационно-измерительная система контроля и учёта электроэнергии).
Как отметил депутат, люди возмущаются и бунтуют из-за того, что "умные счетчики" показывают разные показатели. "Кому-то приходит очень большой счет, кому-то еще больше, хотя используют электроэнергию, как и раньше", - добавил он.

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