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Круглый стол "ВБ": Ход судебной реформы в Кыргызстане

Источник:
http://www.vb.kg/doc/355007_kr...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-408661-ru.html

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7 февраля 2017, 17:38       Комментарии

Завтра, 8 февраля, в 11.00 в пресс-центре "ВБ" состоится круглый стол о судебной реформе в Кыргызстане. Участники обсудят проблемы, перспективы и ход судебной реформы.
Участники:
<li>Бакыт Бакетаев - политолог;</li><li>Ирина Моладанова - юрист;</li><li>Адыл Жекшеев - общественный деятель;</li><li>Константин Куценко - юрист;</li><li>представитель USAID;</li><li>Жамыкадыр Акенеев - экономист;</li><li>Кайрат Осмоналиев - эксперт;</li><li>Жыпар Жекшеев - общественный деятель;</li><li>Гульнара Айтбаева - правозащитница;</li><li>Майя Сагынбаева - правозащитница.</li>
Пресс-центр "ВБ" находится по адресу: ул. Усенбаева, 2 (на территории редакции газеты "Вечерний Бишкек").
Справки по телефону: (0312) 48-61-02.

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