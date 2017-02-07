Круглый стол "ВБ": Ход судебной реформы в Кыргызстане

7 февраля 2017, 17:38 Комментарии

Завтра, 8 февраля, в 11.00 в пресс-центре "ВБ" состоится круглый стол о судебной реформе в Кыргызстане. Участники обсудят проблемы, перспективы и ход судебной реформы.

Участники:

<li>Бакыт Бакетаев - политолог;</li><li>Ирина Моладанова - юрист;</li><li>Адыл Жекшеев - общественный деятель;</li><li>Константин Куценко - юрист;</li><li>представитель USAID;</li><li>Жамыкадыр Акенеев - экономист;</li><li>Кайрат Осмоналиев - эксперт;</li><li>Жыпар Жекшеев - общественный деятель;</li><li>Гульнара Айтбаева - правозащитница;</li><li>Майя Сагынбаева - правозащитница.</li>

Пресс-центр "ВБ" находится по адресу: ул. Усенбаева, 2 (на территории редакции газеты "Вечерний Бишкек").

Справки по телефону: (0312) 48-61-02.