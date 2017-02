Business Club INFOX провел очередную бизнес-встречу в категории "общая"

7 февраля 2017, 17:40 Комментарии

Бишкек, 7 февраля /Кабар/. Business Club INFOX 2 февраля провел 30-ю Бизнес-встречу в категории: "ОБЩАЯ" в центре отдыха "Волшебная Лампа Аладдина".

Приглашение участвовать на мероприятии приняли более 60 компаний (а именно, более 120 человек) руководителей и топ-менеджеров компаний, чтобы заявить о своей компании, провести презентацию и обменяться коммерческими предложениями, найти единомышленников для дальнейшего сотрудничества, обсудить актуальные вопросы и просто приятно провести время в кругу интересных, опытных бизнесменов.

С приветственным словом к гостям вечера обратились Генеральный Директор Информационного Центра INFOX Денис Пармёнов и Генеральный менеджер центра отдыха "Волшебная Лампа Аладдина" Эрмек Мусуралиев.

Одним из важных аспектов, проводимых на мероприятии являются презентации, и на данной бизнес-встрече презентации были представлены следующими Бизнес партнерами, которым выражаем благодарность за проявленный профессионализм:

- ЗАО "ШОРО"

- "Азамат Аттокуров"

- "Клуб отельеров и рестораторов" КР и учреждение "Туризм и Бизнес Консалтс"

- "Банк Азии"

- "Ресурсный центр для пожилых"

- "HASP"

- "Travel Shop"

- "Александр Малышев"

На протяжении вечера гости ознакомились с услугами участников выставки, организованной в холе "Волшебной Лампы Аладдина" и за данное активное участие выражаем благодарность следующим партнерам:

- ЗАО "ШОРО"

- ОсОО "Орими" (чай Greenfield, кофе Jardin)

- "TianDe"

Ведущим бизнес-встречи был Тимур Джумабаев, который на протяжении всего вечера поддерживал публику в хорошем настроении. Все гости мероприятия продегустировали закуски и десерты центра отдыха "Волшебная Лампа Аладдина" и национальные напитки ЗАО "ШОРО".

В ходе мероприятия Тимур Джумабаев провел розыгрыш подарков среди присутствующих гостей, а подарки были представлены участниками Business Club INFOX.

В этот вечер, во второй части мероприятия, встреча проходила в формате "Экспресс-бизнес-встреча", которая была организована для директоров и топ-менеджеров компаний при поддержке "Avesta тренинг" в лице Генерального директора Усенко Дмитрия Александровича. В ходе которой, руководители провели экспресс-переговоры и обменялись визитными карточками.

В завершении вечера Генеральный Директор Информационного Центра INFOX*1200 Денис Пармёнов выразил слова благодарности и от имени всех гостей бизнес-встречи вручил благодарственное письмо Генеральному менеджеру центра отдыха "Волшебная Лампа Аладдина" Эрмеку Мусуралиеву за высокий профессионализм в организации Бизнес-встречи.

Business Club INFOX - это площадка, где укрепляют деловые связи и находят партнеров, общаются в высокопрофессиональной среде, делятся своим опытом и успехами. Здесь каждый бизнесмен находит для себя то, что важно именно ему.

Благодарим следующие компании за предоставленные подарки:

- "Волшебная Лампа Аладдина"

- "NIKA Jewelry"

- "Help The Children"

- "Royal Club"

- "KazGrain"

- "Бакай Банк"

- "Росинбанк"

- "РСК Банк"

- "Кыргызкоммерцбанк"

- "BergHOFF"

- "Deesee Cosmetics of Switzerland"

- "F&B Company"

- "Дета-Элис KG"

- "Фунтик"

- "Buy-Sell"

- "Ёлки Зелёные"

- "АТН Полис"

- "C.A.T. Company"

- "Travel Shop"

- "SGC"

- "Идеальная пара"

Благодарим РА "Continent" за профессиональное изготовление благодарственного письма для центра отдыха "Волшебная Лампа Аладдина"

Благодарим "Рафаэля Миннебаева" за фотосъемку.

Благодарим "Рекламное агентство Александра Малышева" за видеосъемку.

Выражаем слова благодарности представителям СМИ за информационную поддержку каждой бизнес-встречи:

Web-сайты: www.gde.kg, www.kabar.kg, www.stylish.kg, www.flyer.kg, www.comment.kg, www.sovremennik.kg, www.news-asia.ru.

Печатная продукция: журнал "Интерьер от А до Я", журнал "Обустройство и Ремонт", журнал "HoReCa", журнал "Индустриальный Кыргызстан", еженедельник "АВТОгид", журнал "VIP".

Особую благодарность Business Club INFOX выражает руководству и сотрудникам центра отдыха "Волшебная Лампа Аладдина" за профессионализм в проведении бизнес-встречи!

Благодарим всех участников за активное участие на бизнес-встрече и ждём на следующей бизнес-встрече, которая состоится в марте 2017 года!