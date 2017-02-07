Раскрыто дело об избиении парня милиционерами — ГУВД Бишкека

7 февраля 2017, 17:27 Комментарии

БИШКЕК, 7 фев - Sputnik. Уголовное дело об избиении молодого человека неизвестными мужчинами в центре Бишкека раскрыто, сообщили в пресс-службе ГУВД столицы.

29 января у входа в кафе на пересечении улицы Токтогула и проспекта Манаса в Бишкеке 21-летнего парня избили двое мужчин. В результате пострадавший в тяжелом состоянии был госпитализирован.

$(document).ready(function(){ if (typeof tnsVideosCounter == 'object') { tnsVideosCounter['1031567337'] = { 'sourceId' : '1', 'tnsTypes' : [ 'rian_stories-', 'rian_' ] }; } }); $(document).ready(function(){ if (typeof gaVideosCounter == 'object') { gaVideosCounter['1031567337'] = 'Subject'; } }); © видео очевидца, отправленное по Whats App-каналуДвое мужчин избили парня в Бишкеке. Задержаны милиционеры По данным пресс-службы, данное дело взял под свой контроль глава Министерства внутренних дел КР, а на его раскрытие бросили лучшие следственные кадры столичного ГУВД.

"Задержаны оперуполномоченный уголовного розыска РУВД Свердловского района 1992 года рождения и оперуполномоченный Главного управления по борьбе с организованной преступностью МВД 1991 года рождения", - говорится в сообщении.

Оба подозреваемых водворены в изолятор временного содержания, заведено дело по статье "Хулиганство" Уголовного кодекса КР.

Эти сотрудники уже уволены из органов внутренних дел, а в отношении их руководителей будут приняты меры дисциплинарного характера, отмечает пресс-служба.

Ранее по данному делу были задержаны сотрудники Аламудунского района Чуйской области, которые подозревались в избиении, однако позже их отпустили. Глава пресс-службы ГУВД Олжобай Казабаев сообщил, что эти милиционеры были задержаны по ошибке.