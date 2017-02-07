Онлайн магазин Бишкек
Доллар США: 69.4271 (-0.0192) 
Евро: 74.6376 (+0.0245) 
Золото: 39.58 $/гр (+0.3) 
Серебро: 0.00 $/гр    
Погода сейчас
ясно 
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Сегодня: как на "диком Западе", смерть под лавиной, парламентская склокаСегодня: как на "диком Западе", смерть под лавиной, парламентская склокаВ Бишкеке состоялось открытие республиканской недели науки, техники и производстваВ Бишкеке состоялось открытие республиканской недели науки, техники и производства

Раскрыто дело об избиении парня милиционерами — ГУВД Бишкека

 

Фотографии: sputnik.kg

 

Источник:
https://ru.sputnik.kg/society/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-408658-ru.html

Похожие новости

На спецсчет для пострадавших при авиакатастрофе под Бишкеком поступило более 74 млн сомов - МЧС

Депутат посоветовал предотвратить скандал вокруг модернизации ТЭЦ Бишкека

В Бишкеке состоялось открытие республиканской недели науки, техники и производства

ГУВД г.Бишкек: Милиционеры, избившие парня возле кафе, задержаны и водворены в ИВС

Задержанных милиционеров отпустили — дело об избиении парня возле кафе

7 февраля 2017, 17:27       Комментарии

БИШКЕК, 7 фев - Sputnik. Уголовное дело об избиении молодого человека неизвестными мужчинами в центре Бишкека раскрыто, сообщили в пресс-службе ГУВД столицы.
29 января у входа в кафе на пересечении улицы Токтогула и проспекта Манаса в Бишкеке 21-летнего парня избили двое мужчин. В результате пострадавший в тяжелом состоянии был госпитализирован.
$(document).ready(function(){ if (typeof tnsVideosCounter == 'object') { tnsVideosCounter['1031567337'] = { 'sourceId' : '1', 'tnsTypes' : [ 'rian_stories-', 'rian_' ] }; } }); $(document).ready(function(){ if (typeof gaVideosCounter == 'object') { gaVideosCounter['1031567337'] = 'Subject'; } }); © видео очевидца, отправленное по Whats App-каналуДвое мужчин избили парня в Бишкеке. Задержаны милиционеры По данным пресс-службы, данное дело взял под свой контроль глава Министерства внутренних дел КР, а на его раскрытие бросили лучшие следственные кадры столичного ГУВД.
"Задержаны оперуполномоченный уголовного розыска РУВД Свердловского района 1992 года рождения и оперуполномоченный Главного управления по борьбе с организованной преступностью МВД 1991 года рождения", - говорится в сообщении.
Оба подозреваемых водворены в изолятор временного содержания, заведено дело по статье "Хулиганство" Уголовного кодекса КР.
Эти сотрудники уже уволены из органов внутренних дел, а в отношении их руководителей будут приняты меры дисциплинарного характера, отмечает пресс-служба.
Ранее по данному делу были задержаны сотрудники Аламудунского района Чуйской области, которые подозревались в избиении, однако позже их отпустили. Глава пресс-службы ГУВД Олжобай Казабаев сообщил, что эти милиционеры были задержаны по ошибке.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум