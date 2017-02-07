Онлайн магазин Бишкек
Доллар США: 69.4271 (-0.0192) 
Евро: 74.6376 (+0.0245) 
Золото: 39.58 $/гр (+0.3) 
Серебро: 0.00 $/гр    
Погода сейчас
ясно 
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Business Club INFOX провел очередную бизнес-встречу в категории "общая"Business Club INFOX провел очередную бизнес-встречу в категории "общая"Круглый стол "ВБ": Ход судебной реформы в КыргызстанеКруглый стол "ВБ": Ход судебной реформы в Кыргызстане

Вырастила братьев, зарабатывая ремонтом обуви, — сапожница из Балыкчи

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/video/20...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-408657-ru.html

Похожие новости

Там я зарабатывал на авто за 2 месяца, но вернулся — история кыргызстанца

Алмазбек Атамбаев поручил завершить все запланированные на этот год работы по строительству и ремонту дорог

Строительство дороги Балыкчи - Корумду приостановили

Строители трассы Балыкчы-Корумду грозят забастовкой из-за задержки зарплаты

Минтранс КР опроверг слухи о расторжении договора с компанией "Лонг Хай"" по строительству автодороги "Балыкчы-Корумду"

7 февраля 2017, 17:39       Комментарии

Родители умерли, когда Таня была подростком. Чтобы вырастить четверых братьев, ей приходилось зарабатывать побелкой домов, стиркой, сдавала бутылки и работала в пансионатах. Женщина начала ремонтировать обувь, когда ей исполнилось 25 лет. С тех пор занимается этим делом.
"Нужно было прокормить братьев. Работала везде, где только можно. В детдоме нас заставляли самих чинить свою обувь. Правильно делали, потому что благодаря этому ремеслу я могла кормить братьев, а в последующем и свою семью", - рассказала Тугушева.
Она отмечает, что работа сапожника непривычна для женщин, но радуется, что зарабатывает деньги своим трудом.
Также женщина изготавливает сувениры, рисует и пишет стихи. У нее двое внуков.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум