Вырастила братьев, зарабатывая ремонтом обуви, — сапожница из Балыкчи

7 февраля 2017, 17:39 Комментарии

Родители умерли, когда Таня была подростком. Чтобы вырастить четверых братьев, ей приходилось зарабатывать побелкой домов, стиркой, сдавала бутылки и работала в пансионатах. Женщина начала ремонтировать обувь, когда ей исполнилось 25 лет. С тех пор занимается этим делом.

"Нужно было прокормить братьев. Работала везде, где только можно. В детдоме нас заставляли самих чинить свою обувь. Правильно делали, потому что благодаря этому ремеслу я могла кормить братьев, а в последующем и свою семью", - рассказала Тугушева.

Она отмечает, что работа сапожника непривычна для женщин, но радуется, что зарабатывает деньги своим трудом.

Также женщина изготавливает сувениры, рисует и пишет стихи. У нее двое внуков.