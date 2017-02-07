Онлайн магазин Бишкек
Доллар США: 69.4271 (-0.0192) 
Евро: 74.6376 (+0.0245) 
Золото: 39.58 $/гр (+0.3) 
Серебро: 0.00 $/гр    
Погода сейчас
ясно 
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Руководителей компаний, чьи сотрудники не исполняют судебное решение, ограничат в выездах за рубеж - Улан СатаровРуководителей компаний, чьи сотрудники не исполняют судебное решение, ограничат в выездах за рубеж - Улан СатаровГотов ли Кыргызстан к членству в ЕАЭС без преференций и поблажек?Готов ли Кыргызстан к членству в ЕАЭС без преференций и поблажек?

Нужно корректно и аккуратно освещать события, связанные с суицидом детей, - психолог

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-408656-ru.html

Похожие новости

Психологи попросили журналистов корректно освещать темы о суицидах

Психолог о суицидах подростков: "Прежде чем освещать в СМИ событие, нужно знать, не провоцирует ли оно насилие"

Журналистам Кыргызстана советуют ознакомиться с руководством ВОЗ по освещению суицидов

Спасатели предотвратили попытку суицида девушки

МВД: Школьница, совершившая суицид, страдала эпилепсией

7 февраля 2017, 17:06       Комментарии

Прежде чем освещать в средствах массовой информации какое-то событие, нужно знать, не провоцирует ли оно насилие. Об этом в ходе круглого стола заявила психолог средней школы №85 Ольга Самандасюк.
По ее словам, в последнее время в СМИ и социальных сетях начали активно освещать тему сетевых игр и суицида подростков, которые якобы связаны между собой.
"В нашей школе очень мало знали об этой игре, а теперь у детей проснулся интерес. Мы, пытаясь уберечь своих детей от нехорошего, добились отрицательного результата. Мои ученики говорят, что будут играть, выиграют и разоблачат всех. То есть мы, пытаясь уберечь своих детей от нехорошего, добились того, что сделали большую рекламу этим сетевым играм. Поэтому нужно корректно и аккуратно освещать такие события. Нужно знать, не провоцируют ли они рост насилия", - сказала психолог.
Представитель республиканского центра психического здоровья Наталья Батищева отметила, что сейчас любую трагедию с подростками пытаются связать с играми, провоцирующими суицид. "Это неправильно. Есть много проблем, которые приводят детей к такому решению. Может быть, проблемы в семье, недопонимание, недостаток внимания и другое. Поэтому хотелось бы попросить журналистов прежде, чем освещать подобные темы, помнить, что это все связано с судьбами детей", - сказала она.
Представитель общественного объединения "Журналисты" Марат Токоев считает, что журналистам Кыргызстана стоит ознакомиться с руководством Всемирной организации здравоохранения по освещению суицидов. По его мнению, при крушении самолета были допущены моменты неэтического характера. Ситуация, связанная с "синим китом", аналогичная.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум