Нужно корректно и аккуратно освещать события, связанные с суицидом детей, - психолог

7 февраля 2017, 17:06 Комментарии

Прежде чем освещать в средствах массовой информации какое-то событие, нужно знать, не провоцирует ли оно насилие. Об этом в ходе круглого стола заявила психолог средней школы №85 Ольга Самандасюк.

По ее словам, в последнее время в СМИ и социальных сетях начали активно освещать тему сетевых игр и суицида подростков, которые якобы связаны между собой.

"В нашей школе очень мало знали об этой игре, а теперь у детей проснулся интерес. Мы, пытаясь уберечь своих детей от нехорошего, добились отрицательного результата. Мои ученики говорят, что будут играть, выиграют и разоблачат всех. То есть мы, пытаясь уберечь своих детей от нехорошего, добились того, что сделали большую рекламу этим сетевым играм. Поэтому нужно корректно и аккуратно освещать такие события. Нужно знать, не провоцируют ли они рост насилия", - сказала психолог.

Представитель республиканского центра психического здоровья Наталья Батищева отметила, что сейчас любую трагедию с подростками пытаются связать с играми, провоцирующими суицид. "Это неправильно. Есть много проблем, которые приводят детей к такому решению. Может быть, проблемы в семье, недопонимание, недостаток внимания и другое. Поэтому хотелось бы попросить журналистов прежде, чем освещать подобные темы, помнить, что это все связано с судьбами детей", - сказала она.

Представитель общественного объединения "Журналисты" Марат Токоев считает, что журналистам Кыргызстана стоит ознакомиться с руководством Всемирной организации здравоохранения по освещению суицидов. По его мнению, при крушении самолета были допущены моменты неэтического характера. Ситуация, связанная с "синим китом", аналогичная.