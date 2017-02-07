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Руководителей компаний, чьи сотрудники не исполняют судебное решение, ограничат в выездах за рубеж - Улан Сатаров

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/rukovodit...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-408655-ru.html

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7 февраля 2017, 17:09       Комментарии

Бишкек, 7 февраля /Мехриниса Сулайманова - Кабар/. Теперь не все решения судебных исполнителей могут быть обжалованы. Об этом на пресс-конференции сообщил руководитель экспертной рабочей группы по разработке закона "Об исполнительном производстве и о статусе судебных исполнителей" Улан Сатаров.
По его словам, ранее все решения и действия судебных исполнителей могли быть обжалованы.
"В нововведениях же обжалование возможно только по случаям, указанным в законе. Кроме того, обжалование будет подаваться по месту исполнения судебных актов. Ранее все дела рассматривались в межрайонных судах, в связи с этим исполнителям приходилось ездить очень далеко. Далее, судебные исполнители могли ограничивать на выезд должников, это касалось только физических лиц. Теперь же юридическим лицам также накладывается запрет на выезд за пределы государства и эта норма, в том числе касается руководителей должников, пока юрлицо не исполнит решение суда", - пояснил он.
Помимо этого, Улан Сатаров отметил, что часто возникают ситуации, когда у должника отсутствует имущество, которое можно было использовать для возмещения долга.
"В таких случаях судебные исполнители возвращают взыскателям пустые бумаги, которые уже самостоятельно должны вернуть деньги. По нововведениям же, судоисполнители будут собирать так называемые сторожевые карточки. То есть, к примеру, ГРС будет оповещать суд и взыскателя о приобретениях должника в течение трех лет. Срок дается три года, так как в течение этого времени исполнительный лист имеет силу", - добавил У.Сатаров.

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