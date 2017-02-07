В соцсети набирает популярность флешмоб "Антикит"

7 февраля 2017, 17:10 Комментарии

БИШКЕК, 7 фев - Sputnik. В социальных сетях в зоне.kg набирает обороты флешмоб с хэштегами #берегижизнь и #любитьжить.

Автором "Антикита" стала пресс-секретарь мэрии Бишкека Гуля Алмамбетова. Она написала, что запускает новую игру.

"Каждый участник должен будет опубликовать хэштег #берегижизнь и #любитьжить. Смысл простой: жить, любить, оберегать. Игра длится всю вашу жизнь", - пишет Алмамбетова.

Ранее сообщалось, что многие подростки в Кыргызстане начали делиться в социальных сетях хэштегами #морекитов, #тихийдом, #явигре, #разбудименяв420. В России правоохранительные органы уверены, что эти хэштеги стали причиной суицидов среди несовершеннолетних - игра заключается в заданиях, последним из которых якобы становится самоубийство.

Что нужно знать родителям об игре "Синий кит" и как уберечь от нее детей, читайте в материале Sputnik Кыргызстан>>