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В соцсети набирает популярность флешмоб "Антикит"

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/society/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-408654-ru.html

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Закрытие доступа к соцсетям не решит проблему суицидов подростков, считают специалисты

7 февраля 2017, 17:10       Комментарии

БИШКЕК, 7 фев - Sputnik. В социальных сетях в зоне.kg набирает обороты флешмоб с хэштегами #берегижизнь и #любитьжить.
Автором "Антикита" стала пресс-секретарь мэрии Бишкека Гуля Алмамбетова. Она написала, что запускает новую игру.
"Каждый участник должен будет опубликовать хэштег #берегижизнь и #любитьжить. Смысл простой: жить, любить, оберегать. Игра длится всю вашу жизнь", - пишет Алмамбетова.
Ранее сообщалось, что многие подростки в Кыргызстане начали делиться в социальных сетях хэштегами #морекитов, #тихийдом, #явигре, #разбудименяв420. В России правоохранительные органы уверены, что эти хэштеги стали причиной суицидов среди несовершеннолетних - игра заключается в заданиях, последним из которых якобы становится самоубийство.
Что нужно знать родителям об игре "Синий кит" и как уберечь от нее детей, читайте в материале Sputnik Кыргызстан>>

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