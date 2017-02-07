Психологи попросили журналистов корректно освещать темы о суицидах

7 февраля 2017, 16:50 Комментарии

"Нужно знать, не провоцирует ли насилие то событие, которое освещает журналист", − отметила психолог средней образовательной школы №85 Ольга Самандасюк в ходе круглого стола.

По ее словам, в последнее время в СМИ и социальных сетях начали часто освещать тему сетевых игр и суицида подростков.

"В нашей школе очень мало знали об этой игре до публикации в СМИ, а теперь у детей проснулся интерес. Мы, пытаясь уберечь своих детей от нехорошего, добились отрицательного результата. Мои ученики говорят, что будут играть, выиграют и разоблачат всех. То есть, мы, пытаясь уберечь своих детей от нехорошего, добились того, что сделали большую рекламу этим сетевым играм. Поэтому нужно корректно и аккуратно освещать такие события, прежде чем выносить трагедии на всеобщее обсуждение. Нужно знать, не провоцирует ли оно рост насилия", − сказала психолог.

Представитель республиканского центра психического здоровья Наталья Батищева добавила, что сейчас любую трагедию с подростками пытаются связать с играми "Синий кит" и так далее.

"Есть много проблем, которые приводят детей к такому решению. Может быть проблемы в семье, недопонимание, недостаток внимания и многое другое. И поэтому хотелось бы попросить журналистов: прежде чем освещать подобные темы, нужно помнить, что это все связано с судьбами детей. И если нет достоверных фактов, то лучше вообще не освещать, чтобы не усугубить ситуацию", − говорит Батищева.