Готов ли Кыргызстан к членству в ЕАЭС без преференций и поблажек?

7 февраля 2017, 16:54 Комментарии

Льготный режим, который был предоставлен Кыргызстану при вступлении республики в ЕАЭС, подходит к концу. Сроки каких льгот уже закончились и чего ждать кыргызским предпринимателям?

В августе 2017 года на всей территории ЕАЭС, в том числе и Кыргызстане, вступит в силу общий технический регламент Союза.

"Одним из важнейших условий членства Кыргызстана в ЕАЭС было применение переходного положения. Нам удалось этого добиться и для нас – это очень большое достижение. Сегодня в обществе и в экспертном сообществе часто переходные положения ассоциируют с техническими регламентами. Да, действительно технические регламенты на сегодняшний день являются важным направлением, по которым мы взяли переходное положение, но переходное положение это не только техрегламенты", – сказал заместитель министра экономики Кыргызстана Алмаз Сазбаков.

Добавим, технические регламенты Евразийского экономического союза начали действовать для экспортеров не с момента присоединения республики к Союзу, а с момента вступления их в силу.

"Это точно также как европейские директивы обязательны для наших экспортеров, которые хотят продавать свою продукцию в страны ЕС", – пояснил вице-премьер-министр Олег Панкратов.

Сами переходные положения означали, что Кыргызстан на момент их действия мог пользоваться и национальными техническими регламентами.

"У наших производителей был выбор либо пользоваться техническими регламентами ЕАЭС либо Кыргызстана, которые действовали на тот момент и продолжают работать до сих пор. Если быть точнее, то сегодня закончились переходные положения трех национальных технических регламентов. Большая часть переходных периодов по техрегламентам закончится в августе текущего года", – подчеркнул замминистра экономики.

Для кыргызских производителей это означает, что в дальнейшем производство нужно будет осуществлять по тем техрегламентам, которые приняты в рамках ЕАЭС.

"Для того чтобы адаптировать отечественных производителей к новым реалиям было проделано много работы. В первую очередь – это широкое информирование бизнеса, чтобы производитель мог понять, что необходимо перепрофилировать свое производство таким образом, чтобы оно отвечало новым требованиям. И здесь мы очень большой упор делаем на внедрение международных стандартов, таких как ИСО и ХАССП. Необходимо отметить, что внедрение стандартов это не столько дополнительное бремя для бизнеса, сколько возможность активизировать процесс производства", – отметил Алмаз Сазбаков.

Соответствие кыргызской продукции техническим регламентам ЕАЭС позволит производителям выйти не только на рынок Союза, но и производить и поставлять продукцию на рынки третьих стран.

"Например, в страны Европейского союза. У Кыргызстана сегодня очень большие возможности в этом направлении, так как в начале 2016 года мы получили статус ВСП+. Кроме того с качественной продукцией наши производители смогут выйти на рынки арабских стран и Китая", – рассказал о перспективах, открывающихся перед кыргызскими производителями, Сазбаков.

При вступлении в ЕАЭС Кыргызстан получил ряд и других преференций.

"В первую очередь нами был получен переходный период для лиц, осуществляющих деятельность в сфере таможенного дела. Он завершается 12 февраля 2017 года в связи, с чем деятельность юрлиц в качестве таможенных представителей (брокеров), владельцев складов временного хранения, владельцев таможенных складов, владельцев магазинов беспошлинной торговли, созданных в Кыргызстане, завершается", – проинформировал замминистра экономики.

Указанным лицам для осуществления деятельности после 12 февраля 2017 года, необходимо подать в государственную таможенную службу (ГТС) Кыргызстана в письменной форме заявление, для включения в реестры ГТС.

Также в Кыргызстане не применяются ставки таможенных пошлин и налогов в отношении легковых автомобилей и мототранспортных средств. Здесь республика взяла переходный период до 1 января 2020 года.

"Относительно внедрения и применения информационных технологий на программных средствах таможенных органов, то здесь в целом мы взяли переходный период до 12 августа 2017 года. Очень важным для Кыргызстана было обустройство и оснащение пунктов пропуска. Мы брали на эти цели 2-х летний переходный период, то есть в августе 2017 года мы должны будем соответствовать всем требованиям ЕАЭС по оснащению пунктов пропуска. Это одна из проблемных зон, которая сегодня имеется, но мы делаем все необходимое для того чтобы вовремя закончить оснащение", – заключил замминистра экономки Кыргызстана Алмаз Сазбаков.

Всего в Евразийском экономическом союзе действует 35 технических регламентов, которые покрывают самые опасные группы товаров, которые обращаются на рынке.

<table border="1"> <tr> <td></td> <td>Наименование

Технического регламента Таможенного союза</td> <td>Статус</td> <td>Переходный период</td> </tr> <tr> <td>1.</td> <td>1. "О безопасности низковольтного оборудования" (ТР ТС 004/2011);

2. "О безопасности парфюмерно-косметической продукции" (ТР ТС009/2011);

3. "Безопасность автомобильных дорог" (ТР ТС 014/2011);

4. "О безопасности зерна" (ТР ТС 015/2011);

5. "О безопасности аппаратов, работающих на газообразном топливе" (ТР ТС 016/2011);

6. "О безопасности колесных транспортных средств" (ТР ТС 018/2011);

7. "О безопасности средств индивидуальной защиты" (ТР ТС 019/2011);

8. "Электромагнитная совместимость технических средств" (ТР ТС 020/2011);

9. "О безопасности маломерных судов" (ТР ТС 026/2012);

10. "О требованиях к смазочным материалам, маслам и специальным жидкостям" (ТР ТС 030/2012);

11. "О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением" (ТР ТС 032/2013);

12. "Технический регламент на табачную продукцию" (TP ТС 035/2016).</td> <td>Вступили в силу с 12 февраля 2016 г.</td> <td>Документы об оценке соответствия обязательным требованиям, установленным законодательством КР, выданные до 12 февраля 2016 г., действительны до 12 февраля 2018 г.

До 12 февраля 2017 г. допускаются производство и выпуск в обращение на территории КР продукции, не подлежавшей до 12 февраля 2016 г. обязательной оценке соответствия, установленным законодательством КР, без документов об обязательной оценке соответствия и без маркировки национальным знаком соответствия;



Вступил в силу 15 мая 2016 года (Решение Коллегии ЕЭК от 12.05.2015г. №53). Документы об оценке соответствия обязательным требованиям, выданные до дня вступления в силу технического регламента, действительны до окончания срока их действия, но не позднее 15 ноября 2017 г.</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>1. "О безопасности машин и оборудования" (ТР ТС 010/2011);

2. "О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах" (ТР ТС 012/2011);

3. "О безопасности сельскохозяйственных и лесохозяйственных тракторов и прицепов к ним" (ТР ТС 031/2012);</td> <td>Вступают в силу с 12 августа 2016 г.</td> <td>Документы об оценке соответствия обязательным требованиям, установленным законодательством КР, выданные до 12 августа 2016 г., действительны до 12 августа 2018 г.

До 12 августа 2017г. допускаются производство и выпуск в обращение на территории КР продукции, не подлежавшей до 12 августа 2016 г. обязательной оценке соответствия обязательным требованиям,

установленным законодательством КР, без документов об обязательной оценке соответствия и без маркировки национальным знаком соответствия.</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>1. "О безопасности железнодорожного подвижного состава" (ТР ТС 001/2011);

2. "О безопасности инфраструктуры железнодорожного транспорта" (ТР ТС003/2011);

3. "О безопасности упаковки" (ТР ТС 005/2011);

4. "О безопасности пиротехнических изделий" (ТР ТС 006/2011);

5. "О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков" (ТР ТС 007/2011);

6. "О безопасности игрушек" (ТР ТС 008/2011);

7. "Безопасность лифтов" (ТР ТС 011/2011);

8. "О безопасности продукции легкой промышленности" (ТР ТС 017/2011);

9. "О безопасности пищевой продукции" (ТР ТС 021/2011);

10. "Пищевая продукция в части ее маркировки" (ТР ТС 022/2011);

11. "Технический регламент на соковую продукцию из фруктов и овощей" (ТР ТС 023/2011);

12. "Технический регламент на масложировую продукцию" (ТР ТС 024/2011);

13. "О безопасности мебельной продукции" (ТР ТС 025/2012);

14. "О безопасности отдельных видов специализированной пищевой продукции, в том числе диетического лечебного и диетического профилактического питания" (ТР ТС 027/2012);

15. "О безопасности взрывчатых веществ и изделий на их основе" (ТР ТС 028/2012);

16. "Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств" (ТР ТС 029/2012);

17. "О безопасности молока и молочной продукции" (ТР ТС 033/2013);

18. "О безопасности мяса и мясной продукции" (ТР ТС 034/2013);</td> <td>Вступают в силу с 12 августа 2017 г.</td> <td>Документы об оценке соответствия обязательным требованиям, установленным законодательством КР, выданные до 12 августа 2017 г., действительны до 12 августа 2019 г.

До 12 августа 2018 г. допускаются производство и выпуск в обращение на территории КР продукции, не подлежавшей до 12 августа 2017 г. обязательной оценке соответствия, установленным законодательством КР, без документов об обязательной оценке соответствия и без маркировки национальным знаком соответствия;</td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>1. "О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту" (ТР ТС 013/2011);

</td> <td>Вступает в силу с 12 августа 2019 г.</td> <td>Документы об оценке соответствия обязательным требованиям, установленным законодательством КР, выданные до 12 августа 2019 г., действительны до 12 августа 2021 г.

До 12 августа 2020 г. допускаются производство и выпуск в обращение на территории КР продукции, не подлежавшей до 12 августа 2019 г. обязательной оценке соответствия, установленным законодательством КР, без документов об обязательной оценке соответствия и без маркировки национальным знаком соответствия.</td> </tr> <tr> <td>5.</td> <td>1. "Требования к сжиженным углеводородным газам для использования их в качестве топлива" (ТР ЕАЭС 036/2016).</td> <td>Вступает в силу с 1 января 2018 г. (решение Совета ЕЭК от 09 августа 2016г. № 68)</td> <td>Документы об оценке соответствия обязательным требованиям, выданные до дня вступления в силу технического регламента, действительны до окончания срока их действия, но не позднее 1 июля августа 2019 г.</td> </tr> </table> Информация о переходных периодах Технических регламентов Таможенного союза Кыргызской Республике (решение Коллегии ЕЭК от 26.01.2016г. №11)

Добавим, из 16 технических регламентов (ТР), которые вступили в силу на территории Кыргызстана, на 8 ТР в республике нет органов, которые могут провести сертификацию продукции в виду отсутствия испытательных лабораторий в республике :

– "О безопасности колесных транспортных средств" (ТР ТС 018/2011);

– "О безопасности средств индивидуальной защиты" (ТР ТС 019/2011);

– "О безопасности маломерных судов" (ТР ТС 026/2012);

– "О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением" (ТР ТС 032/2013);

– "О безопасности высокоскоростного железнодорожного транспорта" (ТР ТС 002/2011);

– "Технический регламент на табачную продукцию (TP ТС 035 /2016);

– "О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах" (ТР ТС 012/2011);

– "О безопасности сельскохозяйственных и лесохозяйственных тракторов и прицепов к ним" (ТР ТС 031/2012).

В Кыргызстане прошли аккредитацию по разным направлениям 100 испытательных лабораторий, из них 30 были включены в Единый реестр ЕАЭС.