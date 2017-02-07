Депутат предложил заготавливать уголь на зиму в летнее время

7 февраля 2017, 16:48 Комментарии

Депутат Кожобек Рыспаев возмутился тем, что каждый год в регионах Кыргызстана одинаковая ситуация с поставкой угля. Об этом он сказал сегодня, 7 февраля, на заседании комитета по топливно-энергетическому комплексу и недропользованию Жогорку Кенеша.

По его словам, нужно обеспечить углем топ-базы еще летом, однако никто не занимается хозяйством, все заняты политикой. "Все время говорят о проблеме с транспортировкой угля. Пусть правительство выдаст кредиты на закупку техники для "Кыргызкомур". Внесите свои предложения, мы поможем и решим проблему, а то каждый год одна и та же ситуация", - обратился он к членам правительства.

Он отметил, что лучше заготовить уголь на зиму еще летом, тогда и перевозка обойдется намного легче и дешевле, чем зимой.

Другой депутат Жыргалбек Турускулов добавил, что цена угля по Нарынской области достигает 4500 сомов, несмотря на то, что его себестоимость в Кара-Кече - 1200 сомов.

Он заметил, что если даже перевозка угля обойдется примерно в 1500 сомов, то 4500 сомов - завышенная цена. И напомнил, что накануне митингующие жители Нарына просили повысить лимит электроэнергии до 2 тыс. кВт/ч.

Депутаты также были возмущены тем, что правительство не пытается взять кредит у Кыргызско-Российского фонда, чтобы обеспечить "Кыргызкомур" транспортом и тогда те не будут зависеть от частных предприятий.

На что глава Госкомитета промышленности, энергетики и недропользования Дуйшенбек Зилалиев ответил, что ведомство выделяет средства со спецсчета на закупку специальной техники "Кыргызкомур". Также ведутся переговоры с Кыргызско-Российским фондом и, кроме того, они намерены запросить средства из республиканского бюджета.