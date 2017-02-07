Психолог о суицидах подростков: "Прежде чем освещать в СМИ событие, нужно знать, не провоцирует ли оно насилие"

7 февраля 2017, 16:37 Комментарии

Бишкек, 7 февраля /Салтанат Абдраева – Кабар/. "Прежде чем освещать в средствах массовой информации какое-то событие, нужно знать, не провоцирует ли оно насилие", - заявила сегодня в ходе круглого стола в агентстве "Кабар" психолог средней образовательной школы №85 Ольга Самандасюк.

Как она отметила, в последнее время в СМИ и социальных сетях начали сильно освещать тему сетевых игр и суицида подростков, которые якобы связаны между собой. "В нашей школе очень мало знали об этой игре, а теперь у детей проснулся сильный интерес. Мы, пытаясь уберечь своих детей от нехорошего, добились отрицательного результата. Мои ученики говорят, что будут играть, выиграют и разоблачат всех. То есть мы, пытаясь уберечь своих детей от нехорошего, добились того, что сделали большую рекламу этим сетевым играм. Поэтому нужно корректно и аккуратно освещать такие события, прежде чем выносить трагедии на всеобщее обсуждение. Нужно знать, не провоцирует ли оно рост насилия. То, что сейчас происходит с этой игрой – в принципе то же самое", - сказала психолог.

В свою очередь представитель республиканского центра психического здоровья Наталья Батищева отметила, что сейчас любую трагедию с подростками пытаются связать с играми "Тихий дом" и так далее. "Это неправильно. Есть много проблем, которые приводят детей к такому решению. Может быть, проблемы в семье, недопонимание, недостаток внимания и многое другое. И поэтому хотелось бы попросить журналистов прежде, чем освещать подобные темы, помнить, что это все связано с судьбами детей. И если нет достоверных фактов, то лучше вообще не освещать, чтобы не усугубить ситуацию", - говорит она.