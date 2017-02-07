ГУВД г.Бишкек: Милиционеры, избившие парня возле кафе, задержаны и водворены в ИВС

7 февраля 2017, 16:45 Комментарии

Бишкек, 7 февраля /Кабар/. Сотрудниками столичной милиции раскрыто преступление, где возле входа одного из столичных кафе беспричинно был избит парень, сообщили в пресс-службе ГУВД Бишкека.

В социальных сетях был распространен видео материал, на котором зафиксировано, как двое молодых людей, выходя из кафе, без причины ударили и избили молодого человека, который входил в заведение.

Данный факт был зарегистрирован в УВД Ленинского района. Это преступление также вызвало общественный резонанс. Данное преступление был взять на контроль руководством МВД и ГУВД г.Бишкек.

Для раскрытия данного преступления была создана следственная группа из числа наиболее опытных сотрудников Службы внутренней безопасности и следственного управления ГУВД г.Бишкек.

"Благодаря тщательной проверке всех свидетелей и посетителей кафе в день совершенного преступление и проведенного ряд комплексных следственных мер, были задержаны, оперуполномоченный уголовного розыска РУВД Свердловского района "И.Э." 1992 года рождения и оперуполномоченный Главного управления по борьбе с организованной преступности МВД КР "А.А." 1991 года рождения", - сообщили в ГУВД.

Задержанные на основании ст.94 УПК КР водворены в ИВС ГУВД г.Бишкек и следственным управлением ГУВД г.Бишкек возбуждено уголовное дело по ст. 234 КР КР.

Руководством ГУВД г.Бишкек данные сотрудники уволены из органов внутренних дел за содеянное. Также будут приняты меры дисциплинарного характера в отношении их руководителей.

Ранее сообщалось, что по подозрению в избиении парня задержаны сотрудники Аламудунского ОВД Чуйской области.