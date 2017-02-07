Там я зарабатывал на авто за 2 месяца, но вернулся — история кыргызстанца

7 февраля 2017, 16:39 Комментарии

Он бы никогда не женился на китаянке, потому что для них чавкать в порядке вещей. Теперь, когда внимание привлечено, можно кратко рассказать, кто такой Нурсултан Кубанов.

Он три года пытался улететь по бюджетной программе в Китай, так как на платную у его родителей не было денег. Он устраивал чтения Чингиза Айтматова в Китае и работал на хорошей должности в международной компании, однако вернулся в Кыргызстан и нисколько об этом не жалеет.

- Почему вас потянуло учить китайский? Он сложный!

- Это же круто - знать какой-то иностранный язык. Мои сестры учили английский, я его тоже знаю, но хотелось чего-то новенького. Мы все знаем, что Китай - это экономический локомотив, и я принялся изучать китайский.

Поступил в Восточный лицей при БГУ, у меня вся комната была увешана иероглифами. Потом узнал про студенческую программу для студентов, которая подразумевает обучение в КНР.

- Легко было поступить?

- Нет. Нужно было пройти три тура конкурса на знание истории и культуры Китая. Первый раз мне банально не хватило знаний, и я провалился. Ко второму разу я очень серьезно подготовился.

После третьего тура даже позвонил родителям и похвастался, что прошел. Но... обещанного звонка от организаторов в 5 вечера так и не дождался. Оказалось, что я шел седьмым, а мест было шесть. Впрочем, потом я узнал, что кто-то прошел по блату. Но я не хотел сдаваться, ведь эта программа обещала бесплатное обучение, проживание и стипендию, а денег на другие программы у моих родителей не было.

В третий раз я пришел во всеоружии. Зашел на экзамен и сразу заявил, что если не пройду, то буду подавать на апелляцию. Не знаю, помогло ли мне это, но я прошел!

- И как, Китай легко вас принял?

- Да. Это очень индустриальная страна. По статистике Китай - лидер по количеству небоскребов. Но в этой богатой стране люди бедные. Кстати, в Кыргызстане все наоборот. Так вот, китайцы очень простые и приветливые. Они уверены, что каждый иностранец обязан знать английский. Так они пытаются заключить с иностранцами союз: они обучают вас китайскому, вы их - английскому.

А вот в учебе я почувствовал себя настоящим лузером! Это в Кыргызстане я был успешен в изучении китайского. Например, когда вся группа учила второй урок, я самостоятельно по учебнику доходил до десятого.

Я записался в самую сильную группу, чтобы быстрее овладеть языком, а оказалось, что тут монстры из Южной Кореи, Канады! Они владели языком не хуже китайцев.

Мне пришлось корпеть над учебниками круглосуточно, чтобы не отстать. Если бы мы не сдали экзамены, нас бы отправили обратно в Кыргызстан. И ничего с этим не поделаешь! Но я прошел.

Мало того, вошел в тройку лучших студентов. Нам вручили по тысяче долларов. Там еще были парень из Канады и девушка из Монголии.

- У вас еще стипендия была. Большая?

- Да. В первый год обучения я получал 220 долларов в месяц, а потом по 400. Но я всегда старался откладывать, чтобы у меня была возможность путешествовать по Китаю. Я ездил по городам, находил кыргызстанцев и снимал про них сюжеты.

- Вы снимали трудовых мигрантов или таких же студентов, как вы?

- Студентов. В Китае трудовых мигрантов из Кыргызстана очень мало. Дело в том, что получить рабочую визу здесь очень сложно - в КНР адская бюрократия. Тут, чтобы разменять 100 долларов, нужно потратить в банке 40-50 минут.

- И как? Студенты охотно соглашались у вас сниматься?

- В целом да. Правда, многие относились к этому настороженно, а в Шанхае наши даже друг друга предупреждали: "Сейчас приедет кыргыз, ты у него не снимайся, непонятно, что ему нужно!". Я понял, что пришло время создавать площадку, которая объединила бы всех кыргызстанцев в Китае.

- Почему вы назвали свое объединение "Патриот - KG"? Мне кажется, что слово "патриот" уже стало каким-то ругательным.

- Да, уже тогда в Москве развернули свою деятельность "патриоты". Помните, те, которые избивали девушек? Это больно било по имиджу страны. К тому же многие еще не забыли о революциях. Поэтому хотелось, чтобы о кыргызстанцах узнали и с хорошей стороны.

Мы стали организовывать мероприятия, устраивать чтение произведений Чингиза Айтматова, спортивные состязания. На каждый праздник приходили в ак калпаках.

- Откуда вы в Китае взяли столько калпаков?

- У каждого кыргызстанца за границей хотя бы один калпак найдется! Это точно! Мы все старались ответственно относиться к имиджу страны, потому что за рубежом один человек - это лицо всего народа. Об этом многие забывают.

- Кто за это все платил?

- Мы сами. У многих наших ребят есть бизнес. Вообще, я заметил, что кыргызстанцы, обучавшиеся в Европе, в основном работают в НПО. А вот те, кто окончил китайские университеты, открывают бизнес.

- А вы где работали?

- Я устроился в международную логистическую компанию, которая занималась перевозкой товаров по всей Средней Азии.

- Хорошо получали?

- Неплохо- за два месяца мог заработать на приличный автомобиль. Но я все деньги вкладывал в бизнес-проекты в Кыргызстане. У меня тут была команда, и мы так работали. Например, закупили экраны для улицы, чтобы крутить рекламу.

- Почему вернулись?

- Я часто по делам ездил в Москву, там очень много кыргызстанцев, с которыми общался. Мне было горько, что соотечественники, окончив всего 9 классов, вынуждены уезжать на заработки. У меня из-за этого болела душа, и я в конце концов вернулся.

На самом деле все, что производят в Китае, можно делать и здесь, в Кыргызстане.

- А почему не производят?

- Дело в том, что у кыргызстанцев нет денег на открытие бизнеса, а те, что есть, тратятся на тои. Поэтому мы ждем иностранных инвестиций.

Меня несколько лет назад позвали на встречу наших чиновников и китайских инвесторов, я был переводчиком. Мне было очень стыдно, когда наши стали интересоваться, что лично они будут иметь от сделки. Считаю, что это неприемлемо, и больше никогда не соглашался так работать.

У Кыргызстана очень большой потенциал! Тут интересно делать бизнес. Сейчас у меня несколько проектов: и торговые, и рекламные, также мы открыли образовательный центр.

- А общественной деятельностью до сих пор занимаетесь?

- Конечно! Например, сейчас начинаем проект "Юный предприниматель" для старшеклассников, которые живут в регионах. Мы в течение года будем проводить тренинги, ребята напишут бизнес-проекты, а мы найдем инвесторов.

Еще мы занимаемся тем, что отправляем ребят на учебу в Китай, устраиваем конкурс. В этот раз удалось отправить парня, который потерял родителей в автокатастрофе. Он написал в сочинении, что хочет развиваться, идти дальше.

- Есть ли какие-то гарантии, что они отучатся в Китае и вернутся в Кыргызстан?

- Раньше так и происходило: люди уезжали и почему-то не возвращались. А теперь мы заключаем с ними контракт и по приезде трудоустраиваем. Ведь на родине все равно лучше!