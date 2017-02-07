Напавшим на молодого парня возле кафе оказался сотрудник Свердловского РУВД

7 февраля 2017, 16:04 Комментарии

Напавшим на молодого парня возле кафе "Оливье" оказался сотрудник Свердловского РУВД. Об этом K-News сообщили в правоохранительных органах.

Как оказалось, одного из них подозревают в избиении, он обвиняется по статье №94 УПК КР. Сейчас его доставили в СИЗО, по поводу второго участника драки обстоятельства выясняются.

Напомним, в сети распространилось видео, на котором было зафиксировано, как двое мужчин, якобы сотрудники милиции, выходя из кафе "Оливье", без причины избили молодого человека, который ждал такси. А после избиения отвели его подальше от камеры видеонаблюдения и бросили.