Комуз как средство повышения культурной грамотности молодежи

7 февраля 2017, 15:55 Комментарии

"Если кыргыз не знает о комузе, значит, он не кыргыз". Под таким девизом прошла сегодня творческая встреча студентов вузов и учащихся профессиональных лицеев с деятелями культуры, а именно комузистами.

В рамках объявленного президентом Алмазбеком Атамбаевым Года нравственности, воспитания и культуры в централизованной библиотечной системе города Бишкек (ЦБС) решили привить любовь к национальной музыке молодому поколению.

"Сегодня в центральной библиотеке в "отделе взрослого населения" мы организовали встречу молодых акынов, комузистов и студентов города. Музыканты расскажут молодежи об истории музыкального национального инструмента, его особенностях. Необходимо знать и чтить свою историю, ведь на комузе играли наши предки", - уверена главный библиотекарь ЦБС Бишкека Эркингуль Байдалиева.

СПРАВКА: Комуз - кыргызский народный трёхструнный щипковый музыкальный инструмент типа лютни с длинной тонкой шейкой. Грушевидный корпус с безладовым грифом представляет собой единое целое (выдалбливается из одного куска дерева). Общая длина инструмента - около 90 см.

Кыргызская национальная музыка берет свое начало еще с древности - множество красивых легенд повествуют о том, как появились музыкальные инструменты, в частности - комуз. Существует несколько версий его создания. Самая распространенная была записана в 1930-е годы советским музыковедом В.С. Виноградовым со слов кыргызского народного музыканта Муратаалы Куренкеева. В ней рассказывается история жизни кыргызского охотника Камбара, который и смастерил первый комуз из дерева, а в качестве струн использовал внутренности животных.

Комуз известен с IX-X вв. (упоминается в огузском эпосе "Китаби деде коркуд") и до сих пор широко распространён в профессиональном искусстве кыргызов (профессиональные комузисты именуются "комузчы") и в народном быту. В современной практике кроме сольного исполнительства комуз применяется в ансамблях кыргызских народных инструментов.

Закирбек Дуйшенбек уулу, пришедший сегодня на встречу с молодежью, комузист со стажем. Заниматься игрой на музыкальном инструменте он начал еще в пятилетнем возрасте. Занятие это потомственное. Для всех в его семье национальный музыкальный инструмент - средство основного заработка.

"К сожалению, популярностью комуз среди молодежи не пользуется, зарабатывать на жизнь приходится за границей. Для возрождения культуры игры на комузе необходимо вести пропаганду народного, национального творчества на государственном уровне", - констатирует Закирбек.