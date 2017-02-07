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Полгода плохая погода. В ОАЭ вновь выпал снегПолгода плохая погода. В ОАЭ вновь выпал снегКак учителю работать без "выдь вон"?Как учителю работать без "выдь вон"?

Двоих подростков накрыла снежная лавина. Одного из них не удалось спасти

Источник:
http://www.vb.kg/doc/354998_dv...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-408645-ru.html

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7 февраля 2017, 16:12       Комментарии

В Тюпском районе Иссык-Кульской области двоих подростков накрыла снежная лавина. Один из них скончался в сельской больнице. Об этом сообщает пресс-служба МЧС КР.
По ее данным, сегодня, 7 февраля, примерно в 11.30 в горах возле села Кен-Суу сошла снежная лавина. В это время двое подростков перегоняли скот.
Местные жители бросились на помощь и самостоятельно откопали ребят. Их повезли в фельдшерско-акушерский пункт. Однако одного из них Б.у.О., 2004 г.р., медикам не удалось спасти. Состояние второго подростка удовлетворительное.

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