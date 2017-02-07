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Полгода плохая погода. В ОАЭ вновь выпал снег

Источник:
http://www.vb.kg/doc/354999_po...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-408644-ru.html

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7 февраля 2017, 16:15       Комментарии

В Объединенных Арабских Эмиратах внезапно выпал снег. Как сообщает Би-би-си, в долине высочайшей горной вершины страны - Джебель Джейс - температура упала до -2 градусов, а снежный покров достиг 10 сантиметров.
По прогнозам, на смену снегу уже на этой неделе придут дожди.
Напомним, ранее в конце ноября 2016 года в центре и на востоке Саудовской Аравии выпал снег. Температура в то время опустилась ниже нуля по Цельсию. Редкое природное явление на данный момент наблюдается в городах Шакра и Табук. Также до -3 градусов температура опустилась в Эль-Джауфе и до -1 в Эль-Курайяте.

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