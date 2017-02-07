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В Ташкенте сгорел популярный в городе ресторан кыргызской кухни "Манас"

Источник:
http://kabar.kg/news/v-tashken...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-408643-ru.html

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Возбуждено уголовное дело по факту ограбления китайского ресторана

7 февраля 2017, 16:18       Комментарии

Ташкент, 7 февраля /Толонбай Курбанов – Кабар/. В арт-ресторане "Манас" сегодня утром вспыхнул пожар, и заведение полностью сгорело.
Как сообщили корреспонденту "Кабар" представители ресторана, к 11:31 по местному времени возгорание было локализовано, жертв нет. В настоящее время пожар полностью потушен, на месте работают специалисты для выяснения причин произошедшего.
Ранее местные СМИ сообщили, что жители близлежащих районов перед пожаром слышали шум взрыва. Однако в Главном управлении пожарной безопасности МВД Узбекистана заявили, что информация о взрыве ложная.
Ташкентский арт-ресторан "Манас" был открыт узбекским предпринимателем по имени Санжар. По его словам, воодушевило открыть его это заведение участие в торжественной церемонии "1000-летия эпоса Манас" в Кыргызстане.
Арт-ресторан "Манас" - единственный ресторан в Ташкенте с национальной кыргызской кухней, который пользовался большой популярностью среди жителей и гостей столицы, особенно дипломатов.

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