"МДС": Бизнес-сообщество и парламент Кыргызстана укрепляют диалог

7 февраля 2017, 16:04 Комментарии

Бишкек, 7 февраля /Кабар/. В Кыргызстане создан Совет по развитию бизнеса и предпринимательства при Торага Жогорку Кенеша Кыргызской Республики, и его первое заседание состоялось З февраля. Совет образован для укрепления связи парламента с бизнес-сообществом и обеспечения диалога между ними, повышения инвестиционной привлекательности Кыргызстана.

Председателем Совета является Торага ЖК Чыныбай Турсунбеков, заместителями председателя — депутат Абдывахап Нурбаев и президент Торгово-промышленной палаты КР Марат Шаршекеев.

В состав Совета вошли депутаты Жогорку Кенеша и представители бизнес-сообщества (крупного, среднего и малого), которые представляют практически все сектора экономики.

Цель Совета

Основная цель создания Совета - это укрепление сотрудничества Жогорку Кенеша Кыргызской Республики с бизнес-сообществом, почеркнул председатель Совета, Торага ЖК Чыныбай Турсунбеков. Совет является площадкой для выработки предложений и рекомендаций в законодательство, регулирующее предпринимательскую деятельность, проведения мониторинга и анализа нормативных правовых актов в сфере предпринимательства.

"Каждый предприниматель, специализирующийся в той или иной сфере отечественного бизнеса, может посредством работы Совета внести свои рекомендации и предложения по улучшению законодательной базы страны, тем самым содействовать решению ряд проблем, существующих в предпринимательской сфере, - отметил Торага. - Однако мы не должны обходиться лишь констатацией фактов, но и предпринимать меры для решения ряда проблем в бизнес-среде".

Важной проблемой являются бюрократические препоны на пути развития предпринимательской сферы. "Лишь сообща мы можем найти пути решения существующих проблем", - отметил Торага и подчеркнул, что необходимо вносить поправки не только в Налоговый кодекс, но и в другие законы, которые затрагивают интересы бизнес-сообщества.

Создание Совета по развитию бизнеса и предпринимательства - важная ступень в развитии Кыргызстана, отметил Чрезвычайный и Полномочный Посол Великобритании в Кыргызстане Робин Орд-Смит. Британская сторона с удовлетворением наблюдает за процессами в Кыргызстане и готова продолжать поддерживать деятельность Совета, так как это является неотъемлемой частью работы Посольства Великобритании в Кыргызстане, направленной на поддержку укрепления парламентской демократии и развитие экономики КР.

Экономическое развитие страны возможно лишь при обеспечении надлежащих законодательных условий, поэтому решение по созданию данного Совета является крайне важным, подчеркнул посол.

Мнение бизнеса

Исполнительный директор Международного делового совета (МДС) Аскар Сыдыков от имени бизнес-сообщества выступил на заседании Совета с презентацией о состоянии и перспективах бизнеса и предпринимательства в Кыргызстане. С презентацией можно ознакомиться здесь.

"Взаимодействие государства и бизнеса крайне важно, так как бизнес создает рабочие места и является локомотивом экономического роста, - сказал Аскар Сыдыков. - Совет как раз и будет той открытой площадкой для взаимодействия. Для бизнеса создание этой организации имеет огромное значение, так как у нас появилась хорошая возможность вносить свои предложения и рекомендации в законодательство, регулирующее предпринимательскую деятельность".

Глава бизнес-ассоциации рассказал о том, как сегодня работает бизнес в Кыргызстане. К сожалению год от года проблем у бизнеса не уменьшается, о чем свидетельствуют обращения членов МДС и других представителей бизнеса.

"Для решения этих проблем мы работаем с профильными государственными органами, выносим самые важные вопросы на рассмотрение правительства. Однако некоторые вопросы не относятся к компетенции правительства, например, судебная реформа, а также законопроекты, которые уже внесены на рассмотрение парламента", уточнил директор МДС.

Бизнес и государственные органы взаимодействуют на различных площадках, это Национальный Совет по устойчивому развитию КР, Совет по развитию бизнеса и инвестициям при Правительстве КР, а также профильные рабочие группы и комитеты при министерствах и ведомствах.

Тем не менее экспертный потенциал бизнес-сообщества используется недостаточно. Поэтому часто возникает необходимость прямого взаимодействия с Жогорку Кенешем.

"Конечно, каждая бизнес-ассоциация старается обращаться в парламент со своими проблемами, но эта работа не носит системного характера. Кроме того, доступ в парламент затруднен, так же, как и оперативный доступ к рассматриваемым там документам".

Не всегда представители бизнеса имеют возможность представить свою точку зрения на развитие отрасли, а законы не всегда учитывают реалии бизнеса для минимизирования рисков ухудшения условий для его деятельности.

Теперь, с началом работы Совета, бизнес надеется, что ситуация изменится в лучшую сторону. Согласно Положению о Совете, его члены имеют право доступа в здание ЖК, а также доступа к документам ЖК, необходимым для деятельности Совета. Кроме того, они могут принимать участие в работе комиссий, рабочих групп и комитетов ЖК по вопросам, касающимся бизнеса и предпринимательства.

"У бизнеса большие надежды на Совет, ведь теперь предложения бизнеса будут услышаны и найдут отражение в законодательстве", считает Аскар Сыдыков.

В последнее время эксперты бизнес-сообщества были не столь активны, так как они не видят обратной связи, и нередко письма от бизнес-ассоциаций в высшие органы власти остаются без ответа.

"Если с созданием Совета эксперты увидят реакцию, то и они предложений будут представлять больше. Надеемся, что работа Совета активизирует бизнес – они будут видеть обратную связь", заключил глава бизнес-ассоциации.

С другой стороны, бизнес понимает, что депутатам ЖК приходится рассматривать большое количество законопроектов, и на их тщательный анализ иногда не хватает ни времени, ни тщательного экспертного исследования. Парламенту приходится рассматривать вопросы узкой специализации, например, горнорудной промышленности, регулирования таможенной деятельности, фискальной политики. В итоге депутатам иногда трудно понять все положительные стороны и недоработки в законопроектах.

"Мы это видим и с относимся пониманием, поэтому и предлагаем свою экспертную помощь в определении преимуществ и отрицательных сторон законопроектов. В результате может повыситься качество принимаемых парламентом решений", объяснил Аскар Сыдыков.

Бизнес предлагает поддержку в проведении анализа регулятивного воздействия (АРВ) законопроектов, регулирующих деятельность бизнеса, тем более, что в ЖК не специального подразделения, которое бы непосредственно занималось АРВ законопроектов.

"В ответ мы рассчитываем получать необходимую информацию для бизнеса на постоянной основе. Все это будет способствовать прозрачности, открытости ЖК и укреплению парламентаризма. Как результат, что очень важно - повысится доверие общества к парламенту, а это содействует стабилизации общественно-политической ситуации в стране. Таким образом, польза от работы Совета будет взаимной – как для парламента, так и для бизнеса", заключил глава МДС.

Поддержка депутатов

Правительство Кыргызстана должно иметь реформаторский дух, поскольку без кардинальных преобразований не будет развития экономики страны, уверен депутат Жогорку Кенеша Каныбек Иманалиев определил ключевые позиции в сфере.

В числе ключевых направлений развития экономики страны депутат назвал взаимодействие бизнеса и государственных органов власти на принципах государственно-частного партнерства, совершенствование законодательства в сфере предпринимательства. "Надо минимизировать вмешательство государства в бизнес", - отметил депутат.

Хорошей идеей назвал создание Совета по развитию бизнеса и предпринимательства при Торага ЖК лидер парламентской фракции "Ата Мекен" Омурбек Текебаев.

"Однако Совет не должен работать формально, он должен реально работать на развитие экономики республики", сказал депутат и предложил создать при Совете экспертную группу по проведению детального анализа новых законопроектов и действующего законодательства в сфере регулирования бизнеса и предпринимательства. Представители бизнеса должны быть сами активными и максимально использовать возможности Совета, подчеркнул депутат.

Международный деловой совет