Полпред Баткенской области поручил руководителям Лейлекского района разработать план выхода из дотаций

7 февраля 2017, 16:12 Комментарии

Ош, 7 февраля /Ерлан Тургунбаев – Кабар/. В администрации Лейлекского района руководители района подвели итоги 2016 года и план работы на 2017 год, в котором приняли участие аким Лейлекского района Баймурат Бекмуратов, полномочный представитель правительства в Баткенской области Абиш Халмурзаев и руководители предприятий и региона.

На заседании А.Халмурзаев поручил руководителям Лейлекского района разработать план выхода из дотаций. В частности глава области поручил руководителям района создавать благоприятные условия для открытия новых предприятий, поощрять создание кооперативов, вести бережное отношение к поливной воде и улучшение внедрения капельного орошения.