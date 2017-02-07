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Полгода плохая погода. В ОАЭ вновь выпал снегПолгода плохая погода. В ОАЭ вновь выпал снегКак учителю работать без "выдь вон"?Как учителю работать без "выдь вон"?

Полпред Баткенской области поручил руководителям Лейлекского района разработать план выхода из дотаций

Источник:
http://kabar.kg/news/polpred-b...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-408641-ru.html

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7 февраля 2017, 16:12       Комментарии

Ош, 7 февраля /Ерлан Тургунбаев – Кабар/. В администрации Лейлекского района руководители района подвели итоги 2016 года и план работы на 2017 год, в котором приняли участие аким Лейлекского района Баймурат Бекмуратов, полномочный представитель правительства в Баткенской области Абиш Халмурзаев и руководители предприятий и региона.
На заседании А.Халмурзаев поручил руководителям Лейлекского района разработать план выхода из дотаций. В частности глава области поручил руководителям района создавать благоприятные условия для открытия новых предприятий, поощрять создание кооперативов, вести бережное отношение к поливной воде и улучшение внедрения капельного орошения.

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