Мадумаров: я против использования урн на выборах президента

7 февраля 2017, 15:52 Комментарии

По его словам, все будет решаться не голосованием, а в кабинетах ГРС.

"Это самая большая опасность для свободного демократического волеизъявления народа. Мы сделаем все возможное, чтобы на выборах президента их не использовали", - сказал Мадумаров.

Он отметил, что пока не готов делать заявление, пойдет ли он на выборы главы страны в качестве кандидата.

"Сделать заявление просто, но за этим большая ответственность. Моим конкурентом станет любой, кто даст конкретные предложения уровня моих предвыборных обещаний", - сказал он.

Политик подчеркнул, что, возможно, на предстоящих выборах действительно сильных кандидатов будет много.

1 декабря 2017 года истекает срок полномочий президента Алмазбека Атамбаева. Дата выборов нового главы государства пока не определена. В субботу политическая партия "Ак-Шумкар" решила выдвинуть на высший пост страны бывшего премьер-министра Темира Сариева.

Мнение экспертов о шансах кандидатов в президенты КР читайте в материале Sputnik Кыргызстан>>