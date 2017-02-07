Онлайн магазин Бишкек
Доллар США: 69.4271 (-0.0192) 
Евро: 74.6376 (+0.0245) 
Золото: 39.28 $/гр (+0.28) 
Серебро: 0.00 $/гр    
Погода сейчас
малооблачно +1°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Комуз как средство повышения культурной грамотности молодежиКомуз как средство повышения культурной грамотности молодежиВ центре Бишкека троллейбус сбил женщинуВ центре Бишкека троллейбус сбил женщину

Мадумаров: я против использования урн на выборах президента

Источник:
https://ru.sputnik.kg/Radio/20...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-408640-ru.html

Похожие новости

С.Жээнбеков: "Проект Госпрограммы развития ирригации на 2017-2026 годы решит проблемы эффективного использования водных ресурсов"

Президент А.Атамбаев подарил щенков двум маленьким бишкекчанкам

Новогодние чудеса. Президент подарил щенков двум юным бишкекчанкам

Президент поручил Минтрансу завершить в срок строительство дорог

Президенту доложили о ходе работ по реабилитации автодорог страны

7 февраля 2017, 15:52       Комментарии

По его словам, все будет решаться не голосованием, а в кабинетах ГРС.
"Это самая большая опасность для свободного демократического волеизъявления народа. Мы сделаем все возможное, чтобы на выборах президента их не использовали", - сказал Мадумаров.
Он отметил, что пока не готов делать заявление, пойдет ли он на выборы главы страны в качестве кандидата.
"Сделать заявление просто, но за этим большая ответственность. Моим конкурентом станет любой, кто даст конкретные предложения уровня моих предвыборных обещаний", - сказал он.
Политик подчеркнул, что, возможно, на предстоящих выборах действительно сильных кандидатов будет много.
1 декабря 2017 года истекает срок полномочий президента Алмазбека Атамбаева. Дата выборов нового главы государства пока не определена. В субботу политическая партия "Ак-Шумкар" решила выдвинуть на высший пост страны бывшего премьер-министра Темира Сариева.
Мнение экспертов о шансах кандидатов в президенты КР читайте в материале Sputnik Кыргызстан>>

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум