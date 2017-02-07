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Как учителю работать без "выдь вон"?

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/columnis...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-408639-ru.html

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7 февраля 2017, 16:06       Комментарии

Наших деток школа воспитывает и учит, как может. Вроде бы, даже старается. Но на поверку оказывается, что почему-то педагоги делают что-то не так. И это практически уже признали. То, что не везде работают настоящие учителя, мы, откровенно говоря, подозревали. Теперь же нужно признать, что на ниве образования работают и не самые выдающиеся в основной массе педагоги. Причем в идеале учитель и педагог должен бы быть в одном лице. Увы...
О том, как школяров обучают, говорено было много. То результаты международного исследования оказываются плачевными - наши ученики стабильно занимали последние места, то уровень тестирования выпускников показывает, что быть студентами хотят многие, однако баллы на ОРТ набирают низкие. Даже вузы, больше заботясь о собственном существовании и думая, как бы обеспечить зарплатой своих преподавателей, просят законодателей снизить планку для зачисления абитуриентов в университет.
Стоит ли общественности горевать, что знаниями многие наши ребята не блещут? Совсем не обязательно. Особенно после того, как школьники совсем недавно показали, что они ребята агрессивные и боевитые - в драках сразу хватаются за ножи и смело режут сверстников. И тут уже сплошное огорчение. Поэтому чиновники из образовательного ведомства решили, что пора браться за воспитание.
А как это сделать? Во-первых, постановили, что учителям нельзя оставлять школьников без внимания. Хотя бы во время нахождения недорослей в учебном заведении. После уроков хоть трава не расти, но в школе детки должны быть всегда на виду. Даже когда пытаются пойти покурить в дальний уголок школьного двора. Самое примечательное, что отныне учителям указано в любом случае удерживать ученика в классе, даже если он опоздал на урок или пришел не в форме.
Раньше-то как было. Приходит этакое чудо в школу в джинсах и свитере. Учителя, помня требование высокого начальства и родного директора, что все их воспитанники обязаны быть либо в форме, либо хотя бы в приличном виде, сразу же отправляли ученика домой - переодеваться. А что делать? Порядок должен соблюдаться. И куда при этом шел форменный нарушитель, никого не интересовало. Отныне такого не будет. Явился ученик, в чем захотел, и он уже самый почетный гость. Главное - пришел. Отправлять его домой облачаться в форму нельзя. Таков строжайший наказ министерства.
Однако сразу возникает вопрос: как в таком случае требовать обязательного соблюдения формы? Я, например, не знаю. Рассчитывать исключительно на сознание школяра - дело неблагодарное. Помнится, у моих знакомых росла доченька с бунтарской натурой. Не желала, а может, просто не могла девочка быть такой, как все. С этим ведь ничего не поделаешь: что свыше в характер заложено, то и выплескивается наружу. И выбить протест против одинаково-форменного вида из нее было невозможно. Сколько раз родителей вызывали в школу, просили их призвать дочь к порядку, чтобы она, как все воспитанные девочки, ходила в юбочке. Все было бесполезно. Не применять же к ребенку физическую силу, что в корне антипедагогично? Да и прятать всю одежду, кроме школьной, как рекомендовали педагоги, тоже глупо.
Но время шло. Школа со слезами радости попрощалась с упертой девушкой. Та окончила университет, успев, правда, и там подоводить преподавателей до обморочного состояния. Теперь уже она сама стала мамой, которой приходится дочь направлять в выборе школьного облачения. Оглядываясь на прошедшие годы, она поняла, что, возможно, зря учителя трепали себе и родителям нервы из-за одежки. Школьница, активно не желавшая быть похожей на всех, выросла вполне нормальным человеком, и нежелание носить школьную форму нисколько ее не испортило. Так, может, правильно рассудили в Минобразования, что не стоит лишать возможности ребенка послушать урок, если на нем не та одежда, в какой его хотели бы видеть?
Но то, что отсутствие формы теперь не является преградой к нахождению на уроке, только половина ученической радости. Самое главное - теперь нельзя выгонять школьников с урока. Ни при каких обстоятельствах. Непослушный отрок (а таковых предостаточно) может во время объяснения очередной темы стоять на голове, мешать вести занятие, отвлекать одноклассников, говорить преподавателю все, что вздумается, даже непристойности, - учитель обязан все сносить стоически. Он должен навсегда перестать повышать голос и напрочь забыть классическое "выдь вон и без родителей в школе не появляйся". Иначе, как отметили в министерстве, не будет "обеспечения прав и свобод ребенка как равноправного члена общества".
Практически это распоряжение можно смело приравнять к революции в отечественном школьном воспитании. Ведь десятки лет учителя могли бить указкой по столу и с истошными криками изгонять самых непослушных из класса, а теперь все, никак нельзя! А как, скажите на милость, нашим педагогам резко перестроиться? Надо было сначала провести с ними обучающие семинары, рассказать, как не реагировать на выступления хулиганов или, наоборот, как именно воспринимать их. Учительские нервы-то не железные, хотя должны быть сродни стальным канатам. Теперь не исключено, что у замкнувшихся в себе педагогов возможны массовые психологические стрессы и срывы, а комнат эмоциональной разрядки в школах еще не создали.
Бедные-бедные учителя... Им остается только крепиться.
Мнение автора может не совпадать с позицией редакции

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