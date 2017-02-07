Задержанных милиционеров отпустили — дело об избиении парня возле кафе

7 февраля 2017, 16:17 Комментарии

БИШКЕК, 7 фев - Sputnik. По делу об избиении молодого человека неизвестными мужчинами в центре Бишкека заподозрили и задержали не тех милиционеров, сообщил руководитель пресс-службы ГУВД столицы Олжобай Казабаев.

29 января у входа в кафе на пересечении улицы Токтогула и проспекта Манаса в Бишкеке 21-летнего парня избили двое мужчин. В результате пострадавший в тяжелом состоянии был госпитализирован.

Родственники парня утверждали, что избили юношу работники Первомайского РУВД Бишкека. Позже пресс-служба ГУВД сообщила, что по подозрению в избиении молодого человека задержаны сотрудники ОВД Аламудунского района Чуйской области.

"Они задержаны, материал передан в прокуратуру", - говорилось в сообщении.

Однако сегодня Казабаев сообщил корреспонденту Sputnik Кыргызстан, что милиция произвела задержание милиционеров, не причастных к данному инциденту.

"Их отпустили. Сейчас идет следствие. Виновных в данном преступлении мы задержим сегодня-завтра", - сказал руководитель пресс-службы.

По словам отца пострадавшего, сыну стало лучше, его должны выписать из Национального госпиталя, однако курс лечения продолжится амбулаторно.