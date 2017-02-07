В Бишкеке презентовали интерактивную карту энергомощностей столицы

7 февраля 2017, 15:00 Комментарии

Сегодня, 7 февраля, на заседании комитета по топливно-энергетическому комплексу и недропользованию Жогорку Кенеша депутатам презентовали интерактивную карту энергетических мощностей подстанций по городу Бишкек.

Как сказал глава Госкомитета промышленности, энергетики и недропользования Дуйшенбек Зилалиев, создание интерактивной карты - это требование сегодняшнего дня не только общества, но и бизнеса. "Чтобы избежать коррупции, было решено создать данную карту", - добавил он.

Он отметил, что карту запустили 6 января и каждый пользователь может в режиме онлайн посмотреть энергомощности по всему городу.

Также Зилалиев добавил, что госкомитет далее планирует составить аналогичную карту по всему Кыргызстану.

Согласно презентации, на карте предоставлена информация о текущем состоянии и развитии электросетевого хозяйства, таким образом она станет инструментом взаимодействия энергокомпаний с бизнесом.

Система окажет содействие потребителям, которые хотят осуществить технологическое присоединение своего объекта к электросетям, компании в том или ином районе Бишкека.

В системе виртуально отображены загрузки и резервы мощности подстанций 110 кВ и 35 кВ, эксплуатируемых и планируемых к вводу ОАО "Северэлектро" и ОАО "НЭС Кыргызстана".

Карту можно посмотреть пройдя по ссылке.