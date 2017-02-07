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В Бишкеке презентовали интерактивную карту энергомощностей столицы

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/354990_v_...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-408634-ru.html

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Троллейбус сбил пешехода в центре Бишкека

7 февраля 2017, 15:00       Комментарии

Сегодня, 7 февраля, на заседании комитета по топливно-энергетическому комплексу и недропользованию Жогорку Кенеша депутатам презентовали интерактивную карту энергетических мощностей подстанций по городу Бишкек.
Как сказал глава Госкомитета промышленности, энергетики и недропользования Дуйшенбек Зилалиев, создание интерактивной карты - это требование сегодняшнего дня не только общества, но и бизнеса. "Чтобы избежать коррупции, было решено создать данную карту", - добавил он.
Он отметил, что карту запустили 6 января и каждый пользователь может в режиме онлайн посмотреть энергомощности по всему городу.
Также Зилалиев добавил, что госкомитет далее планирует составить аналогичную карту по всему Кыргызстану.
Согласно презентации, на карте предоставлена информация о текущем состоянии и развитии электросетевого хозяйства, таким образом она станет инструментом взаимодействия энергокомпаний с бизнесом.
Система окажет содействие потребителям, которые хотят осуществить технологическое присоединение своего объекта к электросетям, компании в том или ином районе Бишкека.
В системе виртуально отображены загрузки и резервы мощности подстанций 110 кВ и 35 кВ, эксплуатируемых и планируемых к вводу ОАО "Северэлектро" и ОАО "НЭС Кыргызстана".
Карту можно посмотреть пройдя по ссылке.

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