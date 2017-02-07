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В Ташкенте сгорел кыргызский арт-ресторан. Огонь уничтожил этночастичку

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/354989_v_...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-408632-ru.html

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7 февраля 2017, 15:12       Комментарии

По сообщению очевидцев, кыргызский арт-ресторан загорелся днем. По неофициальной информации, со слов пользователей социальных сетей, перед возгоранием были слышны хлопки.
Местные жители любили данное заведение, так как там можно было отведать настоящие традиционные кыргызские блюда в юрте.
Сейчас район возгорания оцеплен, по улице Шота Руставели проезд для автотранспорта закрыт, пропускаются только спецмашины, говорят очевидцы на страничках в соцсетях.
По данным Министерства иностранных дел КР, в результате пожара жертв и пострадавших нет.
"В городе Ташкенте в Яккасарайском районе вспыхнул пожар. К 11.30 пожар был локализован, по последним данным, кыргызстанцев в числе жертв и пострадавших нет. К счастью, там все обошлось без жертв. В настоящее время очаг возгорания потушен и на месте работают специалисты для выяснения причин пожара", - сообщила пресс-секретарь МИД КР Айымкан Кулукеева
Позднее главное управление пожарной безопасности МВД Узбекистана опровергло информацию о взрыве в ресторане "Манас".
Работники бизнес-центра, расположенного рядом с рестораном, рассказали, что огонь также перекинулся на жилой двухэтажный дом.

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