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ТНП, на сумму более 11 млн сомов, задержанные таможенниками в Баткене, конфискованы в доход государства - ГТСТНП, на сумму более 11 млн сомов, задержанные таможенниками в Баткене, конфискованы в доход государства - ГТСМелкие воры и драчуны — ради кого разработан новый Кодекс о проступках в КРМелкие воры и драчуны — ради кого разработан новый Кодекс о проступках в КР

Контрабанду на 11 млн сомов конфисковали в доход государства

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/354993_ko...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-408631-ru.html

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7 февраля 2017, 15:25       Комментарии

Таможенники конфисковали контрабандный товар на сумму более 11 миллионов сомов в доход государства. Об этом сообщает пресс-служба ГТС.
По их данным, 31 июня прошлого года в Баткене сотрудники отдела по борьбе с контрабандой задержали автомашину марки "МАН7731" с прицепом под управлением Н.С., следующую из Таджикистана в обход таможенного контроля.
При досмотре они обнаружили товары народного потребления, произведенные в КНР, в количестве 37 наименований. Общий вес груза - 17 550 кг на сумму 11 387 850 сомов.
По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 204 ч.3 п.5 УК КР.

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