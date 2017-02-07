Журналистам Кыргызстана советуют ознакомиться с руководством ВОЗ по освещению суицидов

7 февраля 2017, 15:49 Комментарии

Бишкек, 7 февраля /Мехриниса Сулайманова – Кабар/. Журналистам Кыргызстана стоит ознакомиться с руководством ВОЗ по освещению суицидов. Такое мнение во время круглого стола в агентстве "Кабар" выразил член правления ОАО "Журналисты" Марат Токоев.

По его словам, отечественным журналистам необходимо учиться освещать такие явления, как суициды и авиакатастрофы.

"Хочу отметить, что при крушения самолета были допущены моменты неэтического характера. Ситуация, связанная с "синим китом", аналогичная. Учиться работать в таких ситуациях нужно не только СМИ, но и соответствующим госорганам. Я сам только недавно узнал, что ВОЗ много лет назад выработал руководство для работников СМИ по освещению суицидов. Стоит отметить, что руководство было придумано не на пустом месте, а по итогам долгих исследований. Даже вот есть яркий пример романа "Страдания юного Вертера", когда главный герой совершает суицид. После его публикации было совершено несколько аналогичных массовых самоубийств. После этого Австралийская ассоциация психологов в борьбе с суицидами провели работу с журналистами. После чего в течение полугода количество самоубийств сократилось на 80%", - сказал он.

Также М. Токоев сообщил, что в рекомендации ВОЗ есть 5-6 примеров, как освещать проблему суицидов.

"В такие моменты, как сегодня, нужно было завуалировать информацию. Потому что дети в подростковом периоде очень восприимчивы", - отметил журналист.