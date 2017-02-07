Бизнесмены считают правильным шагом передачу Минсельхозу функций регулирования алкогольной продукции

7 февраля 2017, 15:25 Комментарии

Бишкек, 7 февраля /Мирлан Киизбаева - Кабар/. Премьер-министр Сооронбай Жээнбеков поручил Министерству сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации взять на себя функции по госрегулированию, лицензированию и контролю за производством, импортом и экспортом этилового спирта и алкогольной продукции с целью введения двойного контроля за производством, импортом и оборотом алкогольной продукции для увеличения поступлений в бюджет от данной отрасли и снижения нелегальной алкогольной продукции на рынке. Данные меры Правительства обусловлены снижением экспортного потенциала алкогольной отрасли и отсутствия развития.

Стоит отметить, что Минсельхоз ранее уже занимался регулированием алкогольной продукции. Сначала было образовано государственное предприятие "Кыргызалко", затем было образовано агентство по контролю при Правительстве КР, потом образовано агентство при Минсельхозе, которое было преобразовано в инспекцию уже при Министерстве экономики, после этого опять было образовано агентство при Правительстве КР, позже оно было ликвидировано, а функции по регулированию переданы Государственной налоговой службе.

Последним постановлением Правительства данные функции снова были переданы Министерству сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации КР.

Бизнес-сообщество поддержало такое решение правительства и считает логичным передачу функции регулирования алкогольной отрасли Министерству сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации КР.

Как сообщил заместитель председателя Торгово-промышленной палаты КР Нурлан Мусуралиев, алкоголь - одна из отраслей пищевой переработки, контрольные функции которой больше относятся к Минсельхозу.

"Министерство сельского хозяйства этим делом раньше занималось. И мы считаем это постановление логичным. У ГНС немного другие задачи, фискальные. А прогнозирование развития, состояние дел отрасли, какие-то числовые показатели, нам, кажется, более эффективно будет выполнять то ведомство, которое этим занимается", - сообщил Н. Мусуралиев.

"У алкогольной отрасли есть негативные планы. То есть каждому предприятию ставится определенный объем производимой продукции, и если предприятие не справляется, то у него отзывается лицензия. Есть нижний порог. Это делается для того, чтобы укрепить алкогольную отрасль, так как раньше были цеха по производству контрафактной продукции, которые являлись субъектами теневой экономики", - пояснил эксперт.

По его словам, с передачей функции регулирования Минсельхозу произойдет укрепление алкогольной отрасли на внутреннем рынке и появится надежда на расширение рынка сбыта в страны ЕАЭС.

"Сам по себе это рынок в части экспорта очень тяжелый. Так как эта группа подакцизных товаров и любое государство старается выстроить какие-то дополнительные преграды для этих групп товаров. Будь то сигареты или алкогольная продукция. Но мы надеемся на развитие. В нашем понимании Минсельхоз ближе к бизнесу в части развития, нежели ГНС, мы надеемся, что в этом плане будут продвижения", - сказал Н. Мусуралиев.

Президент ассоциации производителей, экспортеров и импортеров алкогольной продукции КР Акылбек Кунакунов, считает, что функцию регулирования алкогольной продукции должен выполнять отдельный орган. Однако постановление Правительства по передаче контрольных функций Минсельхозу считает правильным решением.

"Потому что алкогольная продукция готовится из пищевого сырья, пшеницы и воды. И входит в сферу пищевой продукции и пищевой промышленности. И вполне логично, что эти функции перешли к ним. Что касается ГНС, у них основная задача - это фискальная функция, но не регулирование алкогольного рынка и вести развитие отрасли. У них другие функции, их задача взимать налоги", - считает А. Кунакунов.

"В период, когда эти функции были у ГНС, мы не увидели никаких улучшений в этой сфере. Были замечены факты контрафактной продукции, снижение акцизного налога. И мы думаем, что они не справились с этой задачей. Теперь мы надеемся, что Минсельхоз будет вести правильную политику", - добавил А. Кунакунов.

Предприниматель ожидает поддержки со стороны государственных органов и считает, что государственные органы должны считаться с мнением бизнес-сообщества, чтобы обеспечить условия для производства и дать возможность предпринимателям правильно работать и помогать им на законодательном уровне, по примеру стран ЕАЭС.

"ГНС законодательно работали в плане ужесточения контрольных функций, внедряли различные механизмы и функции контроля, увеличили акциз с 40 на 60 сомов, что, естественно, не способствовало развитию отрасли. В поддержку развития этой отрасли они не принимали никаких мер", - сообщил А. Кунакунов.

Как он сообщил при вхождении в ЕЭАС, предприниматели отрасли испытали трудности со сбытом продукции.

"После вступления в ЕАЭС мы ощутили ряд проблем. Мы рассчитывали, что с вступлением в ЕАЭС наши производители смогут экспортировать свою продукцию в Казахстан и Россию, но в этом плане там у них установлены законодательные барьеры в рамках ЕАЭС. К примеру, чтобы в РФ завести один литр нашей продукции, необходимо было внести депозитный платеж, обеспечительный платеж около 500 сомов. Естественно, нашим производителям нерентабельно замораживать свои активы. То есть так страны ЕАЭС защищают свой рынок. А у нас ни ГНС, ни Минсельхоз по защите нашего рынка никаких действий не принимали. Мы в настоящее время инициировали эти вопросы в Минэкономики. На сегодняшний день наша ассоциация готовит пакет документов в этом направлении, и мы ожидаем поддержку правительства", - сообщил А. Кунакунов.