ТНП, на сумму более 11 млн сомов, задержанные таможенниками в Баткене, конфискованы в доход государства - ГТС

7 февраля 2017, 15:42 Комментарии

Бишкек, 7 февраля /Кабар/. В Баткене таможенники задержали контрабандные товары народного потребления на сумму более 11 млн сомов, сообщили в пресс-службе ГТС.

По их информации, в ходе проведения оперативных мероприятий, направленных на выявление и пресечение фактов контрабандного ввоза товаров на таможенную территорию ЕАЭС, 31 июля 2016 года в 05ч.45мин. в г. Баткен сотрудниками отдела по борьбе с контрабандой была задержана автомашина марки "МАН7731" с прицепом под управлением Н.С., следующая из Таджикистана помимо таможенного контроля.

При досмотре были обнаружены товары народного потребления производства КНР в количестве 37 наименований, общим весом 17550 кг, стоимостью 11387850 сом, без каких-либо документов в таможенном отношении.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по ст.204 ч.3 п.5 УК КР.

В ходе проведения следственных мероприятий был установлен владелец товаров - гражданин КР С.А. В отношении граждан Н.С. и С.А. судом Баткенского района Баткенской области 18 января 2017 года был вынесен приговор. Задержанный товар был конфискован в доход государства.