Мелкие воры и драчуны — ради кого разработан новый Кодекс о проступках в КР

7 февраля 2017, 15:24 Комментарии

Кодекс о проступках был подписан президентом 3 февраля, заработает он с января 2019 года. Документ предусматривает ответственность за деяния, степень опасности которых ниже, чем в преступлениях, описанных Уголовным кодексом.

Экс-правовой эксперт Программы развития Организации Объединенных Наций (ПРООН), бывший депутат Жогорку Кенеша и одна из основных разработчиков новой версии законодательной базы Кыргызстана с 2013 года Ирина Летова помогла разобраться Sputnik в вопросе, что изменится в стране после начала действия нового кодекса.

На грани

Законодательную базу страны начали реформировать в 2013 году по указу президента. Одним из основных направлений этой реформы стала гуманизация уголовного законодательства. Пример того, что за кражу курицы и хищение нескольких миллионов сомов дают по пять лет лишения свободы, стал классическим. Чтобы устранить такую несправедливость, разработчики выделили в Уголовном кодексе (УК) все преступления небольшой тяжести и поместили в отдельный реестр - Кодекс о проступках.

Главное, что в виде санкций новый документ не подразумевает лишения свободы: есть денежный штраф, исправительные и общественные работы.

Также из Кодекса об административной ответственности вычленили статьи преступлений, которые по сути являются уголовными, и перенесли их в Кодекс о проступках, а также ужесточили наказание за них.

Проступок - что это?

Семейное насилие, невыполнение охранного ордера, мелкая кража, причинение легкого вреда здоровью, невыплата зарплаты, голосование избирателя вместо другого, кража и мошенничество в незначительном размере - примерно за такие нарушения кыргызстанцы с 2019 года будут отвечать в соответствии с Кодексом о проступках.

Легкий вред здоровью - это проступок, тяжелый вред - преступление. Например, муж поставил жене синяк (или наоборот) - это проступок. Если же судебно-медицинская экспертиза определит тяжкий вред здоровью, то наказывать нарушителя будут по Уголовному кодексу.

Чем полезен кодекс для нашей страны?

Проступки - это деяния, за которые нужно наказывать, но лишать человека свободы за них не стоит, считают разработчики.

К примеру, школьник крадет телефон стоимостью 5 тысяч сомов, а ему за это дают 3-4 года тюрьмы. В Кыргызстане решили наказывать за такие деяния штрафами и работами, а не лишением свободы.

Потерпевший и обвиняемый, как всегда, будут иметь право на адвоката. Перед судом последует 20-дневное расследование инцидента, во время которого обе стороны вправе привести свои доводы о виновности и невиновности.

Один важный момент: приговор будет выносить суд, но правового последствия в виде судимости не последует.

Как определить грань между преступлением и проступком?

В комментариях к документу есть четкое разграничение деяний по составу преступления в зависимости от степени тяжести или суммы нанесенного ущерба. В Кодексе о проступках нет ни одной статьи, которую также можно отнести и к Уголовному кодексу.

Почему нельзя было обойтись без Кодекса о проступках?

Законодательная база требовала изменений.

Административный кодекс планируют заменить на Кодекс о нарушениях. На сегодня законопроект прошел уже два чтения в парламенте.

Получается такая триада: Уголовно-процессуальный кодекс, Кодекс о проступках и Кодекс о нарушениях. Такой механизм облегчит работу госорганам и улучшит жизнь населения, считают разработчики.

Действующий Уголовный кодекс, по словам инициаторов нововведений, репрессивен и во многих случаях сразу дает 3-5 лет лишения свободы человеку, нарушившему закон впервые. По данным криминологических исследований, это ломает психику, и через короткое время после отбывания срока человек снова идет на преступление. Поэтому в стране высокая криминализация общества и высокий процент рецидивов.

Гуманная политика разработчиков в том, что нет оснований сразу сажать человека, который впервые пошел на незначительное правонарушение. Поэтому многие статьи перестанут носить характер уголовных и станут определяться как проступки.

Есть опыт принятия кодекса о проступках в других странах?

У Соединенных Штатов Америки. А вот в европейских странах все преступления являются уголовными, административного кодекса там нет.

Какую максимальную степень наказания можно получить за проступки?

Если суд решит наказать нарушителя штрафом, то самая крупная сумма, которую могут взыскать с человека, - 60 тысяч сомов. Максимальное число часов общественных работ - 60. Максимальная степень наказания по исправительным работам, когда из каждой заработной платы вычитается определенная сумма, - 6 месяцев.

Как все это отразится на работе правоохранительных органов?

Сейчас на одного следователя приходится большой объем работы: он одновременно может заниматься убийством, расследованием разбойного нападения, мелкой кражей и делом о хулиганстве.

С 2019 года дела по проступкам будут вести дознаватели. В системе МВД должна произойти большая реформа: милицию разделят на общественную и криминальную. Следователи будут заниматься только серьезными преступлениями, а дознаватели (зачастую ими будут участковые милиционеры) - расследованием проступков. Надзор будет вести прокуратура.

Финансовый анализ показал, что дополнительных средств для этой реформы не потребуется, говорят разработчики. Правоохранительные органы должны ограничиться тем штатом сотрудников, который у них сейчас есть.

Почему кодекс заработает только в 2019 году?

Минфин заявил, что бюджет страны может выделить деньги на внедрение кодекса только через два года. Пока должно пройти тотальное обучение сотрудников правоохранительных органов, прокуратуры, судей и адвокатов работе с новыми нормами закона.

Каких плюсов можно ждать с началом работы нового кодекса?

Снизятся количество заключенных и уровень заполняемости исправительных колоний. Репрессивная судимость исчезнет. Кыргызстан не может себе позволить тратить много денег на содержание лиц в местах лишения свободы, поэтому нужно экономить, заключают разработчики.