Таможенники задержали контрабанду на 11 млн сомов

7 февраля 2017, 15:01 Комментарии

Сотрудниками Баткенской таможни выявлен факт контрабандного ввоза товаров на территорию Евразийского экономического союза. Об этом информирует пресс-служба Государственногй таможенной службы.

Так, в Баткене сотрудниками отдела по борьбе с контрабандой была задержана автомашина марки "МАН7731" с прицепом из Республики Таджикистан.

"При досмотре были обнаружены товары народного потребления общим весом 17 тыс. 550 кг. Стоимость товаров − 11 млн 387 тыс. 850 сом без каких-либо документов в таможенном отношении", − сообщили в пресс-службе.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье "Контрабанда".

В ходе проведения следственных мероприятий был установлен владелец товаров − гражданин КР С.А.. Задержанный товар был конфискован в доход государства.

1 of 3