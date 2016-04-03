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Таможенники задержали контрабанду на 11 млн сомов

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/02/tamozh...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-408626-ru.html

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Задержан вооруженный рецидивист, который пытался совершить кражу

7 февраля 2017, 15:01       Комментарии

Сотрудниками Баткенской таможни выявлен факт контрабандного ввоза товаров на территорию Евразийского экономического союза. Об этом информирует пресс-служба Государственногй таможенной службы.
Так, в Баткене сотрудниками отдела по борьбе с контрабандой была задержана автомашина марки "МАН7731" с прицепом из Республики Таджикистан.
"При досмотре были обнаружены товары народного потребления общим весом 17 тыс. 550 кг. Стоимость товаров − 11 млн 387 тыс. 850 сом без каких-либо документов в таможенном отношении", − сообщили в пресс-службе.
По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье "Контрабанда".
В ходе проведения следственных мероприятий был установлен владелец товаров − гражданин КР С.А.. Задержанный товар был конфискован в доход государства.
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