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Картины кыргызстанской художницы будут представлены на международной выставке в Барселоне, Алматы и Астане

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/02/kartin...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-408625-ru.html

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7 февраля 2017, 14:58       Комментарии

Картины современной кыргызстанской художницы Кристины Глазуновой отобраны для международной выставки Academy of Ambitious Artist, которая будет представлена в Барселоне, Алматы и Астане. В этом году художники выбрали тему: "Глобализация развития культуры и искусства между странами- 2017". Свой тур выставка начала с города Астана.
Как рассказала K-News Кристина Глазунова, приглашение принять участие в проекте она получила от организаторов около полугода назад. Художников, вошедших в состав команды, отбирала комиссия.
"Я выбрала две работы, которые и должны были решить судьбу моего участия. Одна из них написана мной для последней выставки и отражает чувства, ставшие очень личными. Работу я посвятила очень дорогому мне человеку и решилась показать ее гостям, она была принята лучше всех моих прежних работ и пользовалась интересом. К тому же, участие в подобном проекте именно этой работы − момент особой гордости для меня. Вторая работа так же очень важна для моей судьбы, как для художника. Она входила в коллекцию Legends of my Motherland", − поделилась художница.
1 of 3 В экспозиции выставки принимают участие работы художников из разных уголков мира, включая европейских современных художников из Нидерландов, Словении, Германии, также России, Индии, Африки, Гаити и других стран. Из представителей Кыргызстана Кристина оказалась единственной.
"Участие в этом проекте-турне очень ответственно для меня. Идея, которую несет проект – возможность общности в искусстве различных культур, религий, различных образов, всегда актуальна, но в наше время особенно. Мне хочется верить, что проект будет развиваться, и подобных выставок будет больше", − рассказала Кристина.
Проект Academy of Ambitious Artist создан с целью пропагандировать мир и единство всех стран, религий и национальностей, создать альянс творческих людей и ценителей искусства посредством создания площадок международных культурных и творческих инициатив.
"Привлечение внимания общества к роли современного искусства, сохранение имеющегося и формирование нового культурно-исторического наследия является сложной и важной задачей для развития современного общества. Современное искусство является универсальным средством диалога для людей всех возрастов, взглядов и социального уровня. Ведь язык искусства понятен каждому человеку вне зависимости от языка, национальности и религии", − добавила Кристина Глазунова.
Другие работы Кристины Глазуновой:
Картина с коллекции о Родине. С ноября месяца она выбрана президентом АУЦА Эндрю Вахтелем для постоянной экспозиции университета

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