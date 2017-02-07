Онлайн магазин Бишкек
Доллар США: 69.4271 (-0.0192) 
Евро: 74.6376 (+0.0245) 
Золото: 39.28 $/гр (+0.28) 
Серебро: 0.00 $/гр    
Погода сейчас
малооблачно +4°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Министр ЕЭК Т.Валовая провела встречи с руководством МонголииМинистр ЕЭК Т.Валовая провела встречи с руководством МонголииС.Сидорский: "Машиностроение в ЕАЭС может перейти к очередному технологическому укладу"С.Сидорский: "Машиностроение в ЕАЭС может перейти к очередному технологическому укладу"

Эркинбек Чодуев: "Контроль за оборотом алкогольной продукции будут вести и Минсельхоз, и ГНС"

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/erkinbek-...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-408623-ru.html

Похожие новости

В Кыргызстане за 2016 год было произведено около 4,5 млн дал алкогольной продукции – Э.Чодуев

Э.Чодуев: "Передача полномочий по контролю алкогольной продукции Минсельхозу - меры по усилению этой отрасли"

Илим Карыпбеков: Большинство телеканалов КР используют пиратскую продукцию

Правительство вводит двойной контроль над оборотом алкогольной продукции

Правительство вводит двойной контроль над алкогольной отраслью

7 февраля 2017, 13:25       Комментарии

Бишкек, 7 февраля /Салтанат Абдраева – Кабар/. Контроль за оборотом алкогольной продукции будет относиться и к Министерству сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации, и к Государственной налоговой службе (ГНС), сообщил замглавы Минсельхоза Эркинбек Чодуев.
"Функции по контролю за нелегальным оборотом будут осуществляться двумя органами. Мы со своей стороны будем следить за тем, чтобы лицензии были в порядке, чтобы каждая выпускаемая продукция была легальной. А ГНС будет следить за акцизным марками у производимой продукции", - сказал Э.Чодуев.
Также замминистра отметил, что и ответственность за нелегальный оборот алкогольной продукции также будет на шее у двух органов.
Отметим, согласно постановлению Правительства ГНС передает Минсельхозу функции по госрегулированию и контролю за производством, оборотом и импортом этилового спирта и алкогольной продукции.
Также премьер-министром Кыргызстана Сооронбаем Жээнбековым было поручено Минсельхозу в оперативном порядке привести в соответствие НПА по реализации функций по госконтролю за оборотом алкогольной продукции и ускорить работу по внедрению единой государственной автоматизированной системы.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум