Эркинбек Чодуев: "Контроль за оборотом алкогольной продукции будут вести и Минсельхоз, и ГНС"

7 февраля 2017, 13:25 Комментарии

Бишкек, 7 февраля /Салтанат Абдраева – Кабар/. Контроль за оборотом алкогольной продукции будет относиться и к Министерству сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации, и к Государственной налоговой службе (ГНС), сообщил замглавы Минсельхоза Эркинбек Чодуев.

"Функции по контролю за нелегальным оборотом будут осуществляться двумя органами. Мы со своей стороны будем следить за тем, чтобы лицензии были в порядке, чтобы каждая выпускаемая продукция была легальной. А ГНС будет следить за акцизным марками у производимой продукции", - сказал Э.Чодуев.

Также замминистра отметил, что и ответственность за нелегальный оборот алкогольной продукции также будет на шее у двух органов.

Отметим, согласно постановлению Правительства ГНС передает Минсельхозу функции по госрегулированию и контролю за производством, оборотом и импортом этилового спирта и алкогольной продукции.

Также премьер-министром Кыргызстана Сооронбаем Жээнбековым было поручено Минсельхозу в оперативном порядке привести в соответствие НПА по реализации функций по госконтролю за оборотом алкогольной продукции и ускорить работу по внедрению единой государственной автоматизированной системы.