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Новости Кыргызстана

Таможенники задержали контрабанду на 11 млн сомовТаможенники задержали контрабанду на 11 млн сомов

В Кыргызстане появится новая процессуальная фигура – следственный судья - Кынатбек Сманалиев

Источник:
http://kabar.kg/news/v-kyrgyzs...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-408622-ru.html

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7 февраля 2017, 15:05       Комментарии

Бишкек, 7 февраля /Мехриниса Сулайманова – Кабар/. В Кыргызстане появится новая процессуальная фигура – следственный судья. Об этом на пресс-конференции в агентстве "Кабар" сообщил руководитель экспертной рабочей группы по разработке Уголовно-процессуального кодекса КР Кынатбек Сманалиев.
"Конституция Кыргызстана предусматривает две функции судей: правосудие и судебный контроль. Так вот, для реализации контроля и вводится новая фигура – следственный судья. Судья, осуществляющий правосудие, не может вести контроль. Это значит, что законность и обоснованность задержания лица, совершившего преступление, будет осуществляться на основании решения следственного судьи. Далее в новую редакцию УПК вводится депонирование доказательств через следственного судью. Следующее касается возбуждения уголовного дела. По действующему законодательству дело возбуждается в течение трех суток и в отдельных случаях - 10. Во избежание коррупционных проявлений в течение этих дней принято решение о возбуждении уголовного дела в течение 24 часов. В свою очередь, заявитель несет ответственность за заведомо ложный донос", - пояснил он.
Также, по словам К. Сманалиева, одним из новелл является изменение инстанционности в УПК.
"То есть, к первой инстанции относятся все районные суды, ко второй - областные и Бишкекский горсуд, к третьей - Верховный суд. И как ранее отмечалось, ВС не будет рассматривать обстоятельства уголовного дела, а будет заниматься вопросами о нарушении норм материального и процессуального права. Также введен новый Институт специальных следственных действий. Сюда относятся тяжкие и особо тяжкие преступления. В рамках специального следствия возможно получение информации из серверов, прослушивание телефонных разговоров и другое. Однако разрешение на эти действия выдает следственный судья", - добавил он.

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