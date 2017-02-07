Политолог Марат Казакпаев: "Сариев показывает новый уровень политической культуры"

7 февраля 2017, 14:36 Комментарии

Известный политолог поделился своей реакцией на главное политическое событие прошлой недели - выдвижение партией "Акшумкар" своего лидера Темира Сариева кандидатом в президенты Кыргызской Республики. - Темир Сариев дал неофициальный старт предвыборной гонки за пост президента КР. Это имеет большое значение, потому что он как бы задал формат всем последующим претендентам. Эти выборы будут трудными для всех потенциальных кандидатов, но они одновременно предоставляют равные шансы всем участникам избирательного марафона. Конечно, основная работа предстоит во время официальной агитационной кампании, но и сейчас уже интересно следить за эскизами будущих предвыборных программ основных кандидатов.

Что касается программного заявления Темира Сариева, озвученного им на партийной конференции "Акшумкара" на прошлой неделе, его можно считать конструктивным и заслуживающим внимания. Сариев известен как активный политик давно, он всегда был на виду и играл определенную роль в общественно-политических процессах Кыргызстана, до 2010 года был одним из ярких лидеров оппозиционного движения. Но за эти годы он значительно перерос уровень "митингового политика", по сравнению со многими своими бывшими соратниками, и обрел большой опыт государственного деятеля будучи министром экономики и затем главой кабинета министров.

Поэтому экс-премьера Сариева можно считать реальной фигурой в борьбе за президентский пост. Ведь нынешний глава государства АлмазбекАтамбаев не раз заявлял, что он не будет продвигать своего преемника. Это не значит, что не будет кандидата от СДПК, но нейтральная позиция президента Атамбаевабудет играть позитивную роль. И в этом плане Сариев, первым заявив о своих президентских амбициях, показал новый уровень политической культуры. Он продемонстрировал обществу, что не пытается заигрывать с "Белым домом" в поисках каких-то закулисных договоренностей с властью. Такую открытую, честную политику нужно приветствовать. Хотя мы знаем, к сожалению, что среди возможных кандидатов есть такие, кто рассчитывает на поддержку госаппарата и административный ресурс.

Но такие времена и методы должны остаться в прошлом. Сариев правильно сказал в своем выступлении, что "народ не потерпит преемника". А сознательным избирателям необходимо внимательней смотреть за кандидатами, анализировать информацию от них и о них, чтобы сделать самый правильный выбор. Кыргызстан стоит перед важным событием, и его развитие в ближайшие шесть лет будет зависеть от того, насколько ответственно народ сможет выбрать следующего президента КР.