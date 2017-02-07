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В Таджикистане предлагают ввести обязательные брачные контракты

Источник:
http://www.vb.kg/doc/354987_v_...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-408619-ru.html

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7 февраля 2017, 14:26       Комментарии

В ответ на жалобы женщин о том, что они остаются без средств к существованию на фоне роста числа разводов и снижения уровня жизни, таджикские депутаты предлагают ввести обязательное подписание брачных договоров.
Предлагаемая инициатива была направлена в парламент в ноябре в качестве поправки в семейное законодательство Таджикистана. Несмотря на скептические высказывания некоторых, утверждающих, что таджики не готовы к этой относительно распространенной на Западе практике по разделу имущества, финансов и даже детей в случае развода, ожидается, что законопроект будет принят.
Власти в Таджикистане – стране с подавляющим мусульманским населением и исключительно светским режимом - говорят, что законопроект был инициирован государственным комитетом женщин и направлен на обеспечение финансового благополучия женщин после развода. Власти отмечают, что права мужчин также будут защищены.
Государственный комитет по статистике сообщил, что в 2016 году было зарегистрировано около 9 тысяч разводов – на 4,4 процента больше, чем в 2015 году. С ростом числа разведенных женщин растут опасения, что они и их дети могут остаться без средств к существованию.
Молодожены в Таджикистане часто живут с семьей мужа или в случае финансово благополучных семей, в отдельном доме, предоставленным родителями мужа и зарегистрированном на имя мужа. И хотя семейные суды обычно обязывают мужей платить алименты и поддерживать детей, на самом деле нет никаких гарантий исполнения этих решений. В дополнение к проблеме, многие мужчины таджики работают в качестве нелегальных трудовых мигрантов в России и других странах, что затрудняет возможность оценки их дохода в судах.

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