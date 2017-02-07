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С.Жээнбеков: "Проект Госпрограммы развития ирригации на 2017-2026 годы решит проблемы эффективного использования водных ресурсов"

 

Фотографии: kabar.kg

     

Источник:
http://kabar.kg/news/s.zheenbe...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-408618-ru.html

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7 февраля 2017, 14:19       Комментарии

Бишкек, 7 февраля /Кабар/. Премьер-министр Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков провел рабочее совещание по проекту Государственной программы развития ирригации КР на 2017-2026 годы. Об этом сообщает отдел информационного обеспечения аппарата правительства КР.
Глава Правительства отметил значимость данной Госпрограммы, подчеркнув, что она является важным инструментом по решению проблемы эффективного использования имеющихся в Кыргызстане водных ресурсов.
"Учитывая значимость развития ирригации, необходимо уделять значительное внимание ее развитию и реализации водохозяйственных инвестиционных проектов. Данная Программа позволит решить комплекс проблем, в частности, обеспечение продовольственной безопасности, сокращение бедности и миграции сельского населения", - подчеркнул С.Жээнбеков.
Премьер-министр акцентировал внимание на том, что документ является программным документом, направленным на продолжение решения вопросов, начатых в Национальной стратегии устойчивого развития КР, и касающихся развития ирригации и введению новых орошаемых земель.
По информации директора Департамента водного хозяйства и мелиорации при Министерстве сельского хозяйства и мелиорации КР Кокумбека Таштаналиева, программа направлена на обеспечение новыми орошаемыми землями сельских жителей для выращивания сельхозпродукции, улучшение социально-экономического положения и развитие регионов, решение вопросов продовольственной безопасности и сокращение бедности.
По его данным, программа позволит при выделении 58,8 млрд сомов ввести 65,5 тысяч га новых орошаемых земель, на 51 тысячу га повысить водообеспеченность земель, 9,5 тысяч га перевести с машинного на самотечное орошение, на 50 тысяч га улучшить мелиоративное состояние земель.
Данная программа, разработанная с учетом предложений всех областей страны, позволит улучшить социально-экономическое положение в регионах, создать новые рабочие места, сельхозкооперативы на новых орошаемых землях, предпосылки развитию перерабатывающей и горнодобывающих отраслей производства. Планируется, что земельные наделы получат около 242 тысяч человек. Введенные новые орошаемые земли не только создадут новые рабочие места, но и при пересчете на среднюю арендную плату позволят ежегодно получать около 1,5 млрд сомов.
К.Таштаналиев проинформировал, что объекты, предлагаемые к реализации в рамках программы, разбиты на три приоритета. Финансовыми источниками определены как внутренние, так и внешние источники.
В этой связи премьер-министр поручил провести работу по поиску инвесторов для финансирования данных объектов с тем, чтобы не создавать нагрузку на республиканский бюджет.
По итогам совещания одобрен проект концепции Государственной программы развития ирригации КР на 2017-2026 годы. Проект в ближайшее время будет вынесен на рассмотрение Правительства КР.

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