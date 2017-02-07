Атамбаев подарил щенков лайки двум девочкам

7 февраля 2017, 14:34 Комментарии

БИШКЕК, 7 фев - Sputnik. Юные бишкекчанки получили чудесные подарки от президента Алмазбека Атамбаева - щенков породы западносибирской лайки, сообщила пресс-служба мэрии столицы.

© пресс-служба мэрии города Бишкек Юные бишкекчанки получили чудесные подарки от президента Алмазбека Атамбаева — щенков породы западносибирской лайки Перед празднованием Нового года маленькие Самира и Хадиже (10 и 12 лет) обратились к президенту с просьбой подарить им породистых щенков.

Мечта девочек сбылась - теперь в их доме будут жить два замечательных друга, рассказали в муниципалитете.

Подарки от имени Атамбаева вручил глава Ленинской районной администрации Нурдин Тынаев.