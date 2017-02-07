Онлайн магазин Бишкек
Доллар США: 69.4271 (-0.0192) 
Евро: 74.6376 (+0.0245) 
Золото: 39.28 $/гр (+0.28) 
Серебро: 0.00 $/гр    
Погода сейчас
малооблачно +4°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Политолог Марат Казакпаев: "Сариев показывает новый уровень политической культуры"Политолог Марат Казакпаев: "Сариев показывает новый уровень политической культуры"Юрист мэрии Кара-Балты Н.Алимова опровергла обвинения в адрес и.о. мэраЮрист мэрии Кара-Балты Н.Алимова опровергла обвинения в адрес и.о. мэра

Атамбаев подарил щенков лайки двум девочкам

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/society/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-408615-ru.html

Похожие новости

Президент А.Атамбаев подарил щенков двум маленьким бишкекчанкам

Новогодние чудеса. Президент подарил щенков двум юным бишкекчанкам

Алмазбек Атамбаев подарил двум маленьким бишкекчанкам породистых щенков

Алмазбек Атамбаев поручил завершить все запланированные на этот год работы по строительству и ремонту дорог

Алмазбек Атамбаев посетит штаб-квартиру Евросоюза в феврале

7 февраля 2017, 14:34       Комментарии

БИШКЕК, 7 фев - Sputnik. Юные бишкекчанки получили чудесные подарки от президента Алмазбека Атамбаева - щенков породы западносибирской лайки, сообщила пресс-служба мэрии столицы.
© пресс-служба мэрии города Бишкек Юные бишкекчанки получили чудесные подарки от президента Алмазбека Атамбаева — щенков породы западносибирской лайки Перед празднованием Нового года маленькие Самира и Хадиже (10 и 12 лет) обратились к президенту с просьбой подарить им породистых щенков.
Мечта девочек сбылась - теперь в их доме будут жить два замечательных друга, рассказали в муниципалитете.
Подарки от имени Атамбаева вручил глава Ленинской районной администрации Нурдин Тынаев.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум