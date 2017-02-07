Юрист мэрии Кара-Балты Н.Алимова опровергла обвинения в адрес и.о. мэра

7 февраля 2017, 14:27 Комментарии

Ведущий специалист мэрии города Кара-Балта Назира Алимова опровергла озвученные обвинения в адрес исполняющего обязанности мэра Кара-Балты Данияра Шабданова. По ее словам, информация некоторых жителей города о коррумпированности мэра является недостоверной. "Есть презумпция невиновности. Уголовное дело в отношении Шабданова не является основанием заявлять, что он коррупционер", - сказала она.

Она также объяснила, что коалиция меньшинства в городском кенеше чинит препятствия для избрания нового мэра. "Сейчас и.о. мэра Шабданов в гражданском порядке пытается вернуть городу здание школы №7 и больницы. Здания занимает техникум и медицинский колледж. Оба принадлежат главе партии из коалиции меньшинства "ЭлАман" Токомбаевой", - пояснила Н.Алимова.

В Кара-Балтинском городском кенеше 31 мандат, из них 7 мандатов у СДПК, по 6 мандатов у партий "ЭлАман" и "Элдин-Народная", 5 мандатов у партии "Республика - Ата-Журт", 4 мандата у партии "Акшумкар" и 3 мандата у партии "Кыргызстан".

В Кара-Балте на пост мэра претендовали исполняющий обязанности мэра города Кара-Балта Данияр Шабданов (кандидат от коалиции большинства) и экс-депутат горкенеша от партии "Акшумкар" Кубанычбек Джанболотов.

30 января сессия Кара-Балтинского городского кенеша не смогла выбрать мэра из-за отсутствия кворума - пришли только 19 депутатов коалиции большинства и один депутат "Акшумкара".

Новые выборы ЦИК назначил на 8 февраля.