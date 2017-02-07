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Юрист мэрии Кара-Балты Н.Алимова опровергла обвинения в адрес и.о. мэра

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-408614-ru.html

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Илья Черный: Считаю, что господин Текебаев должен публично опровергнуть озвученную им информацию и извиниться перед нами

7 февраля 2017, 14:27       Комментарии

Ведущий специалист мэрии города Кара-Балта Назира Алимова опровергла озвученные обвинения в адрес исполняющего обязанности мэра Кара-Балты Данияра Шабданова. По ее словам, информация некоторых жителей города о коррумпированности мэра является недостоверной. "Есть презумпция невиновности. Уголовное дело в отношении Шабданова не является основанием заявлять, что он коррупционер", - сказала она.
Она также объяснила, что коалиция меньшинства в городском кенеше чинит препятствия для избрания нового мэра. "Сейчас и.о. мэра Шабданов в гражданском порядке пытается вернуть городу здание школы №7 и больницы. Здания занимает техникум и медицинский колледж. Оба принадлежат главе партии из коалиции меньшинства "ЭлАман" Токомбаевой", - пояснила Н.Алимова.
В Кара-Балтинском городском кенеше 31 мандат, из них 7 мандатов у СДПК, по 6 мандатов у партий "ЭлАман" и "Элдин-Народная", 5 мандатов у партии "Республика - Ата-Журт", 4 мандата у партии "Акшумкар" и 3 мандата у партии "Кыргызстан".
В Кара-Балте на пост мэра претендовали исполняющий обязанности мэра города Кара-Балта Данияр Шабданов (кандидат от коалиции большинства) и экс-депутат горкенеша от партии "Акшумкар" Кубанычбек Джанболотов.
30 января сессия Кара-Балтинского городского кенеша не смогла выбрать мэра из-за отсутствия кворума - пришли только 19 депутатов коалиции большинства и один депутат "Акшумкара".
Новые выборы ЦИК назначил на 8 февраля.

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